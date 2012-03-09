حمام جارچی باشی اصفهان به سفره خانه سنتی تغییر کاربری داد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه مجموعه پذیرایی "ملک سلطان جارچی باشی" اصفهان پس از مرمت و بازسازی با حضور استاندار اصفهان، معاون فرهنگی شهردار اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از علاقه‌مندان به معماری سنتی و میراث فرهنگی به بهره‌برداری رسید.

زمین این حمام قدیمی 2هزار متر است که حدود 950 متر از آن بازسازی شده و در فاز دوم، تمام زمین به شکل سفره‌خانه سنتی در می‌آید.

برای بازسازی این بنای تاریخی و ارزشمند در طول 9 سال، بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

این بنای تاریخی که روح معماری سنتی ایران دوباره در آن دمیده شده با سرمایه‌گذاری سید احمد افتخاری و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، شهرداری اصفهان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بازسازی شده است.

مکان این سفره‌خانه وقف بوده و سید احمد افتخاری، سرمایه‌گذار این طرح، سرقفلی آن را خریداری کرده و پس از 9 سال بنای مخروبه حمام را به سفره‌خانه سنتی جارچی باشی تبدیل کرده است.

هدف از مرمت این بنای تاریخی که مربوط به دوران صفوی می‌شود، جمع‌آوری مرکز فساد و ایجاد یک بنای تاریخی زیبا برای نسل آینده و همچنین مکانی برای جذب توریست و گردشگر خارجی است.

این مجموعه در خیابان حکیم اصفهان واقع شده و پیش از این حمام جارچی باشی بوده که به یک خرابه تبدیل شده بود و محلی برای معتادان تزریقی به حساب می‌آمد.