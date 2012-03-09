حماسه ملت در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار و شهادت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه چناران با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و بزرگداشت شهدا ، شهید را بهترین دوست و همنشین، مشعل هدایت، وسیله حمایت دینی و فرهنگی جامعه ، مایه بصیرت و بینایی برای جامعه اسلامی دانست.

وی با اشاره به اینکه فضای جامعه اسلامی باید رنگ و بوی شهادت داشته باشد گفت: فاصله گرفتن از فرهنگ شهادت با نفوذ فرهنگ بیگانه مساوی است بنابراین مقابله با جنگ نرم دشمنان ، احتیاج به روحیه ایثار و شهادت دارد.

امام جمعه چناران افزود: پیروزیهای پی در پی در طول 33 سال از انقلاب اسلامی با گفتمان شهادت و ایثار بدست آمده است همچنانکه پیروزی ملت سرافراز ایران در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار وشهادت بود.

حجت الاسلام تاجی گفت: ملت ایران با بصیرت ، هوشمندی ، روحیه انقلابی ، و استکبار ستیزی خود را به رخ جهانیان کشیدند و قدرت فزاینده بسیج الهی مردم در همراهی با نظام اسلامی برای استکبار آشکار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران امتحان خود را به خوبی پس داد و حال نوبت مسئولان مخصوصا نمایندگان مجلس است که جواب اعتماد مردم را بدهند گفت: تورم و گرانی کمر مردم را شکسته ، مسئولین در شب عید فکری به حال معیشت مردم بنمایند.