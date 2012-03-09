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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

امام جمعه چناران:

حماسه ملت در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار و شهادت بود

حماسه ملت در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار و شهادت بود

چناران - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران با اشاره به اینکه شهدا وسیله حمایت دینی و فرهنگی جامعه و مایه بصیرت و بینایی برای جامعه اسلامی هستند، گفت: پیروزی ملت سرافراز ایران در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار وشهادت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مظفر تاجی در خطبه های این هفته نماز جمعه چناران با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و بزرگداشت شهدا ، شهید را بهترین دوست و همنشین، مشعل هدایت، وسیله حمایت دینی و فرهنگی جامعه ، مایه بصیرت و بینایی برای جامعه اسلامی دانست.

وی با اشاره به اینکه فضای جامعه اسلامی باید رنگ و بوی شهادت داشته باشد گفت: فاصله گرفتن از فرهنگ شهادت با نفوذ فرهنگ بیگانه مساوی است بنابراین مقابله با جنگ نرم دشمنان ، احتیاج به روحیه ایثار و شهادت دارد.

امام جمعه چناران افزود: پیروزیهای پی در پی در طول 33 سال از انقلاب اسلامی با گفتمان شهادت و ایثار بدست آمده است همچنانکه پیروزی ملت سرافراز ایران در انتخابات 12 اسفند پیروزی گفتمان ایثار وشهادت بود.

حجت الاسلام تاجی گفت: ملت ایران با بصیرت ، هوشمندی ، روحیه انقلابی ، و استکبار ستیزی خود را به رخ جهانیان کشیدند و قدرت فزاینده بسیج الهی مردم در همراهی با نظام اسلامی برای استکبار آشکار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران امتحان خود را به خوبی پس داد و حال نوبت مسئولان مخصوصا نمایندگان مجلس است که جواب اعتماد مردم را بدهند گفت: تورم و گرانی کمر مردم را شکسته ، مسئولین در شب عید فکری به حال معیشت مردم بنمایند.

کد مطلب 1555626

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