مردم باید با سازمان منابع طبیعی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مسعود بهرامپور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شهرستان اهواز اظهار کرد: منابع طبیعی همان انفال است که خداوند در قرآن کریم به آنها اشاره کرده و شامل جنگلها، مراتع، رودخانه ها ،معادن و کوه ها می شود.

وی افزود: در حقیقت مالک واقعی منابع طبیعی خداوند است و این منابع به عنوان ثروت ملی متعلق به مردم است ولی مردم باید در استفاده کردن از آنها تقوای الهی را در نظر بگیرند و در ملک خدا کفران نعمت نکنند.



بهرامپور عنوان کرد: امروز استفاده نابه جای ما از رودخانه ها و سرازیر شدن پسابهای صنعتی و کشاورزی به رودخانه ها باعث شده کیفیت آب شرب مردم کاهش پیدا کند. این اتفاق در مورد مراتع و جنگلها نیز صادق است و این منابع طبیعی در حال از بین رفتن است در حالیکه مردم باید بیش از هر کسی مراقب این منابع طبیعی باشند.



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی هم به نمایندگی از دولت در حال مراقبت، توسعه، حفظ و نگهداری از منابع طبیعی است ولی بدون حضور و مشارکت مردم این مراقبت به جایی نخواهد رسید.



بهرامپور عنوان کرد: در خوزستان که شش میلیون هکتار مساحت دارد بیش از 4.7 میلیون هکتار منابع طبیعی داریم و حفاظت از این همه منابع طبیعی تنها از عهده یک سازمان خارج است و مردم باید مشارکت داشته باشند.



وی افزود: برای حفاظت از منابع طبیعی، یگان حفاظت هم وجود دارد ولی این یگان با مجموعه نیروی انسانی فعلی، توان پاسخگویی به این حجم بالای منابع طبیعی را ندارد.



بهرامپور عنوان کرد: امروز در خوزستان 500 هزار هکتار زمین کشاورزی و یک میلیون جنگل داریم ولی اینها برای خوزستان با این وسعت کافی نیست و احیا و توسعه آنها یک عظم ملی را می طلبد.



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی برای توسعه فضای سبز در خوزستان این آمادگی را دارد که در هر زمان از سال خانواده ای برای دریافت نهال مراجعه کند نهال مناسب را در اختیار آنها قرار دهد.

