پیکر آیت الله امامی فر در مسجد جامع اهواز به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع جنازه این روحانی با حضور پرشور مردم اهواز ظهر امروز برگزار شد و آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نماز میت را اقامه کرد.

سپس پیکر این روحانی در مسجدی که سالها در آن به عنوان امام جماعت نماز اقامه کرد یعنی در مسجد جامع اهواز به خاک سپرده شد.



آیت الله امامی فر متولد سال 1318 است و دروس حوزه عملیه خود را در دزفول و نزد آیت الله معزی و در اهواز نزد آیت الله مروج آغاز کرد. وی در قم در محضر آیت الله حسن زاده آملی درس عرفان و نزد آیت الله جواد آملی در تفسیر را فرا گرفت.



وی همچنین از محضر اساتیدی چون آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله گلپایگانی بهره مند شده است و چندین مقطع را در حوزه عملیه نجف به فراگیری دروس حوزوی پرداخته است.



اخلاق العارفین، تفسیر سوره لقمان، شگفتی های آفرینش، مناسک تمتع عمره و مناسک حج تمتع از جمله تالیفات آیت الله امامی فر به شمار می رود.

وی روز چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفته بود.