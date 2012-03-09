اوباما به ناتوانی در برابر ایران اعتراف کرد/ رجزخوانی آمریکا تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: یکشنبه گذشته رئیس جمهور آمریکا به منظور جلب نظر صهیونیستها در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا و در جمع لابی های صهیونیسم، اوج سرسپردگی خود به آنان را نشان داد و حمایت همه جانبه و بی چون و چرا از اسرائیل را حمایتی مقدس خواند و علیه ایران رجز خوانی کرد.

وی بیان داشت: آمریکا و شخص اوباما به ناتوانی در مقابل ایران اعتراف کرده اند اما باز هم رجزخوانی های آنها در مقابل ایران تمامی ندارد.

حسینی ادامه داد: آمریکا با تمام این خوش رقصی ها در مقابل اسرائیل در نهایت نیز به این نکته رسید که کسانی که بر طبل جنگ علیه ایران می کوبند، شرایط را درک نمی کنند و آمریکا گزینه نظامی علیه ایران ندارد.

وی افزود: تحریم های نفتی هم تبدیل به آتشی شده که دودش به چشم خودشان رفته است و لذا پیاپی گروه 1+5 را وادار به تشویق مذاکره بی قید و شرط با ایران می کنند و به فکر حل دیپلماتیک بحران خود با ایران هستند.

امام جمعه ابرکوه در ادامه با قدردانی ویژه از مردم به ویژه مردم فهیم ابرکوه اظهار داشت: حضور چشمگیر و 64 درصدی مردم در پای صندوقهای اخذ رای زمینه ناکامی و شکست سیاسی و ترفندهای شیطانی دشمن را فراهم کرد و بر نقشه های شیطان بزرگ و همدستانش خط بطلان کشید.

حسینی تاکید کرد: اکنون منتخبان مردم در مجلس نهم باید در عمل قدرشناس مردم باشند و برای رفع مشکلات اقتصادی آنان تلاش کنند.

وی افزود: مجلس نهم در شرایطی شکل می گیرد که هم اکنون از ناحیه دوستان کارهای ناشیانه و غیر کارشناسانه اقتصادی صورت گرفته، کمیسیون اقتصادی مجلس بعضا مصوباتی پرهزینه از نظر بار مالی برای کشور داشته است و تیمهای فساد مالی نیز با اختلاس و خیانت به ملت و اقتصاد کشور، ضربه های سخت و کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده اند.

حسینی همچنین با اشاره به ایجاد حباب کاذب در قیمت ارز و سکه عنوان کرد: این شرایط فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده و نمایندگان مجلس باید با قانونگذاری مشکلات مردم را برطرف کنند.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی از منتخبان مجلس انتظار می رود با درک شرایط حساس اقتصادی کشور با درایت و ذکاوت بیشتری وارد مجلس شوند، گرچه گفته می شود در ترکیب نمایندگانی که به مجلس نهم راه یافتند، اقتصاد دانان کارشناس و با مهارتی که بتوانند در جهت دهی اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند چندان نمایان نیستند.