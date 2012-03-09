مشارکت 88 درصدی کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات نشان از بلوغ سیاسی مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: کسب رتبه نخست مشارکت در انتخابات مجلس نهم از سوی مردم این استان در بین سایر استانها، ثابت کرد که مردم کهگیلویه و بویراحمد گوش به فرمان نظام و رهبری هستند.

وی با اشاره به هجمه های دشمن قبل از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در این انتخابات یک بار دیگر همه توطئه ها و دسیسه های استکبار را نقش برآب کرد.

موسوی اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم اگر چه دشمنان را مایوس کرد اما مسئولیت مسئولین را نیز در خدمتگذاری سنگینتر کرد.

خطیب موقت جمعه یاسوج افزود: اکنون مسئولان و منتخبان مردم باید با همدلی و برنامه ریزی مدون برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

وی تصریح کرد: برنده واقعی این انتخابات مردم بودند که با حضور دشمن شکن خود از آرمانهای امام و رهبری حمایت کردند و بازنده انتخابات هم دشمنان نظام بودند که تبلیغات و توطئه های آنان برای کاهش مشارکت در انتخابات نقش بر آب شد.

موسوی همچنین از کاندیداهای انتخاباتی که با رعایت اخلاق بر گرمی انتخابات افزودند تشکر کرد و بیان داشت: هه کسانی که در انتخابات تلاش کردند سرمایه های نظام هستند که باید آنها هم برای رشد و توسعه استان به میدان کار بیایند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیکوکاری از مردم نوع دوست این استان خواست در این روزهای آخر سال به یاد مستمندان باشند و به انها کمک کنند.

موسوی اظهار داشت: کمک به مستمندان و فقرا تنها وظیفه نهادهای امدادگر نیست بلکه همه مردم باید تلاش کنند تا غبار فقر و محرومیت از چهره برخی مناطق استان زدوده شود.