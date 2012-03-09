450 نفر در زنجان پیوند کلیه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری‌زنجانی ظهر جمعه در آیین کلنگ زنی اولین مجتمع آموزشی درمانی بیماران کلیوی در زنجان افزود: انجمن حمایت از بیماران کلیوی از قدیمی‌ترین تشکلهای مردم‌نهاد در استان است که بدون هیچ چشم داشتی فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه در استان زنجان 45 دستگاه دیالیز در 7 مرکز درمانی موجود است که به 250 فرد دیالیزی ارائه خدمات می‌دهد افزود: در حال حاضر هزار و 200 نفر در استان در انتظار پیوند کلیه هستند و در رابطه با بیماریهای خاص 120 بیمار هموفیلی، 420 بیمار مبتلا به MS و 56 فرد تالاسمی شناسایی شده‌اند.

سروری زنجانی افزود: در حال حاضر بیش از 75 درصد از اعتبارات پزشکی کشور، صرف هزینه‌های درمانی 4 بیماری خاص شامل بیماریهای کلیوی، دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین فشارخون می‌شود که در تابلوی مرگ و میر کشوری، بیماریهای قلبی و عروقی در رتبه اول قرار دارند و این بیماریها حاصل زیست و معیشت صنعتی امروز، رژیم تغذیه‌ای غلط، نبود تحرک و استعمال دخانیات است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با اشاره به دو فاکتور مهم در ابتلا به بیماری‌های کلیوی گفت: دیابت و فشارخون بالا دو فاکتور زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های کلیوی هستند که با کنترل در افراد مستعد در صورت ابتلا، با درمان به موقع می‌توان از عوارض جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد.

سروری زنجانی افزود: در حال حاضر 10 درصد مردم جهان به انواع نارسایی‌های کلیوی مبتلا هستند که این آمار در کشور ما رقمی در حدود 7 میلیون نفر و در استان زنجان با توجه به این آمار ممکن است تا 60هزار نفر نارسایی و بیماری کلیوی داشته باشیم و طبق آمار موجود چیزی در حدود یک‌دهم از این تعداد شناسایی و تحت درمان هستند.

وی با اشاره به اهمیت پیوند اعضاء افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند گفت: سالانه تا 40 هزار مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد که از آن فقط تا یک‌هزار مورد حاضر به اهداء عضو می‌شوند و این امر با توجه به روحیه نوع‌دوستی و پیش‌قدمی افراد جامعه ما در امور خیریه رقم ناچیزی است که در نتیجه اطلاع‌رسانی کم، صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان گفت: طی 3 سالی که واحد فراهم‌آوری پیوند اعضاء در استان زنجان راه‌اندازی شده است، 2 بار مقام‌های اول و دوم را در بین استان‌های کشور کسب کرده‌ایم و 44 خانواده در زمینه اهداء عضو با این مرکز همکاری داشته اند.