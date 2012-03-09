مشارکت 86 درصدی مردم اسفراین در انتخابات ناشی از ایمان و بصیرت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غدیر محمدیان در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته اسفراین گفت: خلق حماسه 12 اسفند و حضور مثال زدنی مردم این خطه در انتخابات، نشانگر ایمان دینی و بصیرت مدنی آنان در مسائل سیاسی کشور است.

وی افزود: تلاشها و فعالیتهای مردم، هیئتهای اجرایی، ناظرین، نیروی انتظامی، کاندیداها و ستادهای انتخاباتی آنان همه در راستای برگزاری انتخابتی سالم و بانشاط بوده و همه آن ها در این پیروزی بزرگ سهیم هستند.

حجت الاسلام محمدیان با توجه به فاصله اندک آرای دو نامزد انتخاباتی در اسفراین اظهار داشت: هر دو نامزد مطرح در این حوزه انتخابیه، از کاندیداهای اصول گرا و از افراد شایسته و داری تحصیلات عالیه بودند و موفقیت هرکدام از این دو نامزد انتخابات نهم، برای شهرستان اسفراین مایه خیر و برکت بود.

خطیب جمعه اسفراین اظهار داشت: کاندیدای پیروز در این انتخابات بداند موفقیت وی ناشی از اعتماد مردم بوده و او باید پاسخگوی این اطمینان و اعتماد در مجلس شورای اسلامی باشد.

وی در ادامه با اشاره به 22 اسفند و سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ضمن تبریک این روز به همه دست اندرکاران این نهاد گفت: همه مردم در این کشور اسلامی وامدار خون شهدا هستند.

امام جمعه اسفراین تصریح کرد: خدمت به فرزندان و خانواده شهدا وظیفه همه اقشار مردم بوده و هیچ خدمتی نمی تواند آنگونه که باید و شاید پاسخگوی ایثار جان شهدا و رنج بازماندگان آنها باشد.