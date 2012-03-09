رفع نکردن مشکل کشاورزان خیانتی بزرگ است/گروهها رای مردم را مصادره نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تشکر از حضور کم نظیر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: انتخابات 12 اسفند برای ملت ایران عزت آفرین شد و ایران را به عنوان کشوری آزاده در دنیا مطرح کرد.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی احزاب و گروهها از حضور گسترده مردم در انتخابات، اظهار داشت: برخی جریانات خود را موتور محرک حضور مردم در انتخابات نامیده اند و دلیل حضور مردم در انتخابات را گروه و یا جریان خود نامیده اند در حالی که مردم تنها برای اسلام و حفظ نظام در انتخابات شرکت کردند و این بصیرت و آگاهی بود که مردم را به صحنه آورد.

جریانات آرای مردم را مصادره نکنند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: گروهها و جریانات نباید آرای مردم را به سود خود مصادره کنند و بگویند ما مردم را به صحنه آوردیم بلکه آنها باید بدانند که مردم برای مقابله با استکبار و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی در انتخابات شرکت کردند.

نعیم آبادی پیگیری وعده های نمایندگان منتخب مردم در مجلس را بسیار مهم دانست و افزود: مردم باید پس از انتخابات مطالبه گر باشند و از نمایندگان منتخب بخواهند تا وعده های خود را عملیاتی کنند چون برگزاری انتخابات تنها یکی از شروط آزادی هر ملت است و برای ادامه آن باید مردم مطالبه گر باشند تا کارها به شکل بهتری انجام شود.

اصلاح بد اخلاقی ها در انتخابات

وی با اشاره به برخی بداخلاقی ها در تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد فکر می کنند در زمان تبلیغات انتخابات گناه کردن هیچ اشکالی ندارد و برای رای آوردن باید طرف مقابل را از بین برد که این مسئله زشت باید در آینده اصلاح شود تا دیگر شاهد بداخلاقی ها در زمان تبلیغات انتخابات نباشیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اجلاس دو روزه این مجلس، عنوان کرد: در این اجلاس بحثهای مختلفی از جمله در خصوص انتخابات مطرح شد که از جمله آنها نارضایتی برخی افراد از عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بود.

نعیم آبادی اضافه کرد: نمایندگان شورای نگهبان در این اجلاس به درستی به سئوالات پاسخهای منطقی و درست دادند و یکی از دلایل برخی اشتباهات را بررسی صلاحیت بیش از پنج هزار و 500 نفر طی مدت 20 روز دانستند که به درستی باید گفت امکان اشتباه در این مدت کم وجود دارد.

مشکل کشاورزان رفع شود

وی در ادامه به مشکل کشاورزان و پیازکاران در هرمزگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه کشاورزانی که در هرمزگان اقدام به کشت محصول پیاز می کنند در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه شده اند و بسیاری از محصولات آنها در حال از بین رفتن است که باید مسئولان مربوط هرچه سریعتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و همچنین اتاق بازرگانی استان هرمزگان باید هرچه سریعتر پاسخ دهند که برای رفع مشکل کشاورزان و خرید محصولات آنها چه کار کرده اند و رفع نکردن مشکل کشاورزان قطعا یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

چهارشنبه آخر سال چهارشنبه سوزی نشود

نعیم آبادی در ادامه با اشاره به نزدیک بودن چهارشنبه آخر سال، تصریح کرد: متاسفانه در چهارشنبه آخر سال کارهای بی رویه ای انجام می شود که موجب آسیب رسیدن به جوانان جامعه ما شده و باید این پدیده شوم اصلاح و آثار منفی آن مهار شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به صورت قانونی و خانواده ها به صورت شرعی مکلف هستند با کنترل فرزندان خود با پدیده شوم چهارشنبه آخر سال مقابله کنند تا عید مردم به عزا تبدیل نشود و چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه سوزی نامیده نشود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با گرامیداشت روز نیکوکاری، اظهار داشت: فردی که همه چیز را برای خود بخواهد و به فکر هم نوع خود نباشد از فرهنگ دین اسلام بهره ای نبرده و مردم ما باید همانند سالهای گذشته که در نیکوکاری پیش قدم بوده اند امسال نیز در آستانه عید نوروز کمکهای خوبی را به نیازمندان داشته باشند.