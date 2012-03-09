105 هزار هکتار از اراضی استان زنجان رفع تصرف شد

سعادتی در عین حال به عملکرد دولتهای قبلی شاره کرد و افزود: در عملکرد 8 ساله دولت هفتم اقداماتی همچون ذخیره بیش از 143 میلیون مترمکعب آب به ثبت رسیده است که این میزان آب 2 برابر حجم آب سد تهم است در حالی که اعتبار ذخیرهسازی آن تنها یک دهم اعتباری است که باید برای ساخت یک سد صرف شود.
سعادتی همچنین از شناسایی و استعدادیابی 8 هزار هکتار از اراضی های شهرستان طارم برای کشت زیتون خبرداد و گفت: طی سالیان گذشته بیش از هزار اراضی استان خلعید و رفع تصرف و در 105 هزار هکتار به ارزش 150 میلیون تومان از اعمال هرگونه تصرف پیشگیری شده است.
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