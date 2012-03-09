105 هزار هکتار از اراضی استان زنجان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله سعادتی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان به برنامه های این نهاد در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: توزیع 6 میلیون اصله نهال، فرهنگ سازی در خصوص صیانت از منابع طبیعی و ارائه آموزشهای لازم به جامعه هدف از جمله این فعالیتها است.

وی افزایش جمعیت را دلیل مهمی در راستای کاهش سطح آبهای زیرزمینی عنوان کرد و افزود: همه ساله شاهد کاهش 0.5 تا 1.5 درصدی سطح آبهای زیرزمینی هستیم که این رقم با افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش مصرف، رشد خواهد داشت.