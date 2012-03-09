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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

سعادتی:

105 هزار هکتار از اراضی استان زنجان رفع تصرف شد

105 هزار هکتار از اراضی استان زنجان رفع تصرف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان گفت:‌ تاکنون 662 هزار هکتار از اراضی ملی این استان سند دار شده و امسال 105 هزار هکتار از اراضی استان به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله سعادتی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان به برنامه های این نهاد در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: توزیع 6 میلیون اصله نهال، فرهنگ سازی در خصوص صیانت از منابع طبیعی و ارائه آموزشهای لازم به جامعه هدف از جمله این فعالیتها است.
 
وی افزایش جمعیت را دلیل مهمی در راستای کاهش سطح آبهای زیرزمینی عنوان کرد و افزود: همه ساله شاهد کاهش 0.5 تا 1.5  درصدی سطح آبهای زیرزمینی هستیم که این رقم با افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش مصرف، رشد خواهد داشت.

سعادتی در عین حال به عملکرد دولتهای قبلی  شاره کرد و افزود: در عملکرد 8 ساله دولت هفتم اقداماتی همچون ذخیره بیش از 143 میلیون مترمکعب آب به ثبت رسیده است که این میزان آب 2 برابر حجم آب سد تهم است در حالی که اعتبار ذخیره‌سازی آن تنها یک‌ دهم اعتباری است که باید برای ساخت یک سد صرف شود.

سعادتی همچنین از شناسایی و استعداد‌یابی 8 هزار هکتار از اراضی های شهرستان طارم برای کشت زیتون خبرداد و گفت: طی سالیان گذشته بیش از هزار اراضی استان خلع‌ید و رفع تصرف و در 105 هزار هکتار به ارزش 150 میلیون تومان از اعمال هرگونه تصرف پیشگیری شده است.

کد مطلب 1555649

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