سفر معاون وزير امور خارجه آمريكا به شرم الشيخ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، برنز طي ديدار وگفتگوهاي دو روزه خود در شرم الشيخ با مقامات مصري ، امكان پيشبرد روند گفتگوهاي صلح بين اسرائيل و فلسطينيان را مورد بررسي قرار داد.

مقامات سفارت آمريكا در مصر اعلام كردند برنز در اين سفر با عمر سليمان رئيس سازمان امنيت مصر ديدار كرد.

تحليلگران بر اين عقيده هستند كه تلاشهاي اخير كادر جديد وزارت خارجه آمريكا نشان مي دهد كه آنها سعي دارند اقدامي جديد را بعد از عرفات و با رهبري جديد فلسطين در راستاي آتش بس و آغاز گفتگوها بعمل آورند.

لازم به ذكر است دولت مصر و بويژه شخص عمر سليمان درصددند تا با ميانجي گري ميان طرفين ، ديدگاههاي واشنگتن و تل آويو را با كادر جديد دولت خودگردان فلسطين نزديك سازند . سفر اخير عمر سليمان به سرزمينهاي اشغالي و ديدار وي با آريل شارون نخست وزير اسرائيل را مي توان در اين راستا قلمداد كرد.