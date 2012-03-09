انتخابات 12 اسفند ادبیات نظام سلطه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های این هفته نماز جمعه اراک با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند، ادبیات نظام سلطه را تغییر و مواضعش را در هم پیچید، افزود: تبعیت از ولایت فقیه همه ما را سربلند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه ولایت فقیه فصل الخطاب و ستون اصلی حکومت اسلامی است، گفت: نه تنها در این انتخابات بلکه در سایر موارد نیز باید صورت گیرد و ملت و نظام و کشور را در برابر هجمه های بیگانگان و دشمنان بیمه کند.

وی با اشاره به اینکه، مردم استان مرکزی حضور پرشوری درانتخابات داشتند، گفت: مجلس خبرگان در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتند از هوشیاری رهبری و مردم و حضور به هنگام آنان تقدیر کرد.

امام جمعه اراک حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات را باعث مایوس شدن دشمن دانست و گفت: خبرگان کشور، این مهم را موجب اعتلای اسلام، تقویت موج بیداری اسلامی و تزلزل پایه های نظام سلطه عنوان کردند

آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: نقش رهبری در هدایت و روشنگری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر همه ثابت شد و معظم له با سخنرانی های مختلف مردم را برای خلق حماسه در پای صندوق های اخذ رای آماده کردند.

فضای مجازی، مبداء تهاجمات دشمن به باورهای مردم

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن بعد از تهاجم نظامی و دست خالی بازگشتن از این توطئه، تهاجم به اعتقادات مردم را در برنامه خود دارد افزود: امروز دشمن برای رسیدن به این مقصود از فضای مجازی استفاده می کند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه اعضای شورای عالی نظارت بر فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب شده اند، گفت: فضای مجازی آلوده و خطرناک است که باید برای استفاده از اینترنت برای مردم به خصوص جوانان فرهنگ سازی و آنان را نسبت به این مهم بیشتر آگاه کرد.

نوروز، فرصت نیکوکاری

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه نوروز، این ایام را فرصتی منناسب برای نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان دانست و از مردم خواست ضمن توجه به محرومان از اسراف جلوگیری کنند و حد تعادل را در مصرف نگه دارند.