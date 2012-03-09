حضور مردم در انتخابات لبیک به ندای رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: حضور مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس نشان دهنده اعتماد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و امید به آینده روشن کشور بود.

وی گفت: حضور پرشور مردم در این انتخابات نشان از بصیرت، آگاهی و دشمن شناسی ملت ایران دارد که توانست دشمن را به زانو در آورد.

آیت الله سلیمانی افزود: افراد منافق به خیال باطل خود حضور مردم در انتخابات مجلس را بسیار کمرنگ تلقی کردند اما حماسه 12 اسفند ثابت کرد که استراتژیست های غرب باید در افکار خود تجدید نظر کنند.

امام جمعه زاهدان با قدردانی از حضور حداکثری مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات مجلس نهم بیان داشت: خوشبختانه با تلاش ماموران امنیتی و انتظامی، انتخابات اخیر در استان در امنیت و آرامش کامل برگزار شد.

وی گفت: با توجه به بافت مذهبی شیعه و سنی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد، مردم شیعه این استان مانند سایر استان های کشور از نفوذ کلام مراجع تقلید برخوردار نبودند و حضور حداکثری آنان در انتخابات صرفا براساس نفوذ کلام گوهربار مقام معظم رهبری بوده است.

امام جمعه زاهدان افزود: نمایندگانی که با آرای مردم انتخاب شدند، باید به شعارهای انتخاباتی که بر پایه رفع مشکلات مردم استوار بوده است، عمل کنند.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: اشخاصی که رای نیاورده اند نیز نباید نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت باشند بلکه باید سنگر جدیدی را برای خدمت برگزینند.

وی همچنین با اشاره به هفته منابع طبیعی گفت: فرهنگ سازی برای نهال کاری، توسعه فضای سبز و حراست از منابع طبیعی در جامعه ضروری است.

آیت الله سلیمانی با گرامیداشت سالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان امام خمینی (ره) در کشور افزود: مقامی که قرآن کریم برای شهدا در نظر گرفته بالاتر از نبوت است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: شهدا جان خود را برای دفاع از کیان و حفاظت از نظام بر طبق اخلاص گذاشته و مرگ اختیاری برای خود برگزیدند به همین دلیل شایسته توجهات خاص خداوندی هستند.