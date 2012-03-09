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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

حاشیه پیکان - شهرداری/

ضرب و شتم خبرنگاران در اراک/ دست یک خبرنگار را شکستند!

ضرب و شتم خبرنگاران در اراک/ دست یک خبرنگار را شکستند!

برخی تماشاگران اراکی در حاشیه دیدار شهرداری این شهر برابر پیکان تهران خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر پنجشنبه با دیدار تیم های شهرداری اراک و پیکان تهران در ورزشگاه امام خمینی(ره) شهر اراک پیگیری شد که دو تیم در پایان به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این بین برخی تماشاگران اراکی که ظاهرا از حضور خبرنگاران و تصویربرداران تهرانی در این بازی ناراحت بودند در دقایق پایانی به توهین و هتک حرمت به آنها پرداختند و در نهایت به درگیری فیزیکی پرداختند که در این درگیری دست یکی از خبرنگاران شکست. ضمن اینکه فلیم های ضبط شده از این درگیری نیز به زور از خبرنگاران گرفته شد که البته یکی از این فیلم ها به تهران رسیده است!

صحنه کتک زدن خبرنگاران و گزارشگران ورزشی که در جایگاه ویژه این ورزشگاه صورت گرفت، مقابل چشمان شهردار اراک و رئیس هیئت فوتبال این شهر اتفاق افتاد اما واکنشی به این توهین ها صورت نگرفت. در نهایت خبرنگاران تهرانی با اسکوریت نیروی انتظامی و حمایت این نیرو از ورزشگاه خارج شدند.

کد مطلب 1555658

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