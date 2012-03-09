«دید دوربین»؛ بهترین رمان 2011 از نگاه منتقدان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، در بخش رمان«دید دوربین» نوشته ادیت پرلمن، در بخش غیرداستان «تبعیدشدگان آزادی» به قلم مایا جاسانوف، در بخش زندگی‌نامه «جورج اف کنان: یک زندگی آمریکایی» نوشته جان لویس گادیس، در بخش شرح حال خود «قصر حافظه» به قلم ماریا بارتوک، در بخش نقد «در غیر این صورت شناخته شده به عنوان شرط انسانی» نوشته جه‌ئوف دایر و در بخش شعر «فضا، در زنجیرها» نوشته لورا کیاسیسچکه برندگان این مجمع بودند.

جوایز امسال در ساختمان نیو اسکول شهر نیویورک به برندگان اهدا شد.

کاسیسسچکه هنگام کسب جایزه گفت: من تاکنون جایزه‌ای همچون این جایزه کسب را نکرده‌ام.

وی همچنین از همسر و پسرش برای تمام زحماتشان قدردانی کرد.