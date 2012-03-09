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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

فرزانه:

رسانه های نظام سلطه نیز به حضور گسترده مردم در انتخابات اعتراف کردند

رسانه های نظام سلطه نیز به حضور گسترده مردم در انتخابات اعتراف کردند

مشهد- خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت مشهد گفت: مردم ایران در حماسه 12 اسفند در دفاع از نظام به میدان آمدند به گونه ای که رسانه های نظام سلطه نیز به این حضور گسترده اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر فرزانه در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد افزود: اکنون که انتخابات مجلس با حضور پر رنگ مردم برگزار شد و مردم نمایندگان خود را انتخاب کردند منتخبان ملت نیز باید از هم اکنون به فکر برنامه ریزی باشند.

امام جمعه موقت مشهد گفت: دشمنان از چندی قبل برنامه ریزی گسترده ای را برای دلسرد کردن مردم برای عدم حضور در انتخابات تدارک دیده بودند اما حضور 64 در صدی مردم همه این یاوه سرایی ها را خنثی کرد.

وی اظهار داشت: معاندان به مشکلات اقتصادی کشورمان به عنوان دستاویزی برای دلسرد کردن مردم برای حضور نیافتن در انتخابات بسیار امید بسته بودند و تحریمهای خود را علیه ایران برای ملت ما بسیار ناامید کننده و شکننده می دانستند اما عکس این قضیه اتفاق افتاد.

فرزانه گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند به گونه ای بود که شبکه آمریکایی سی ان ان نیز مجبور به اعتراف شد و به صراحت اعلام کرد ملت ایران با حضور خود در انتخابات پارلمانی علاقمندی خود را به جمهوری اسلامی اعلام کردند.

وی افزود: با این حضور دشمنان ملت ایران شکست خورده و تحقیر شدند. 

کد مطلب 1555663

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