امیر دریادار حبیب الله سیاری در گفتگو با مهر درباره برنامه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اسکورت نفتکش‌های ایران در برابر حمله دزدان دریایی خلیج عدن، دریای سرخ و اقیانوس هند، گفت: در حال حاضر ناوگروه هجدهم جمهوری اسلامی و ناوشکن‌های مختلف آن در آبهای آزاد برای مقابله با حملات دزدان دریایی مستقر شده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام اینکه در حال حاضر حفظ و صیانت از امنیت تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران در آبهای آزاد در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: بر این اساس در شرایط فعلی ناو شکن‌های ارتش جمهوری اسلامی در شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و تنگه باب المندب به گشت زنی مشغول هستند.

وی با تاکید بر اینکه تا اطلاع ثانوی استقرار کشتی‌های نیروی دریایی ارتش در این مناطق فعال باقی خواهند ماند، اظهار داشت: ایجاد امنیت پایدار در این خطوط دریایی با استقرار ناوهای نیروی دریایی ارتش تضمین خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که تاکتیک ایران برای مقابله با حملات دزدان دریایی و حفظ امنیت نفتکش‌های ایرانی چه خواهد بود؟ بیان کرد: مقابله با دزدان دریایی یکی از طرحهای جزئی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است و خیلی تفکرات و استراتژی‌های دریایی خود را بر روی این موضوع متمرکز نمی کنیم.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه حضور ناوگروه هجدهم ایران در خلیج عدن و تنگه باب المندب برای مقابله با دزدان دریایی و حفظ امنیت کشتی‌های نفتکش ایران کافی به نظر می رسد، تاکید کرد: دزدان دریایی گروه خیلی بزرگی نبوده که نیاز به طراحی و اجرای طرحهای جدید برای مقابله با آنها وجود داشته باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه علاوه بر حمایت و اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی، نیروی دریایی ارتش به سایر کشتی‌های خارجی هم امداد رسانی می کند، تبیین کرد: در آب‌های آزاد از تمامی شناورهای بین‌المللی جهان حتی انگلیس هم پشتیبانی در برابر حملات دزدان دریایی به عمل می‌آید.

به گزارش مهر، ناوگروه های نیروی دریایی ارتش از سال 1387 ماموریت خود را در آبهای آزاد و بین المللی آغاز کردند و در این مدت توانستند علاوه بر تامین امنیت شناورهای نفتکش و و تجاری ایران، به سایر شناورهای عبوری در منطقه که درخواست کمک کردند یاری برسانند.

در این مدت نزدیک به یکهزار و 400 فروند انواع کشتی تجاری و نفتکش مربوط به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفتکش توسط ناوگروه های نیروی دریایی ارتش اسکورت و امنیت آنها در مسیر حرکت تامین شده است.

دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از زمان آغاز ماموریت در آبهای بین المللی بیش از 100 مورد درگیری با دزدان دریایی داشته اند.

دزدان دریایی در منطقه شاخ آفریقا تا مناطق ساحل شرقی کشور سومالی و کنیا، تا حوزه دریایی شمال جزیره ماداگاسکار را تا عمق 450 مایلی دریا تحت نفوذ دارند که تاکنون بیش از 50 حمله به ناوگان نفتکش‌های ایران داشته‌اند.



از سوی دیگر مقصد نهایی دزدان دریایی پس از گروگان‌گیری کشتی‌ها، سواحل و بنادر کشور سومالی جهت پناه‌ گرفتن است که بعد از هر گروگان‌ گیری، اقدام به دریافت باج ‌گیری و دریافت مبالغ بسیار بالایی می‌کنند.



در حال حاضر انتقال حدود 12 میلیون بشکه نفت خام کشورهای اوپک و غیر اوپک از مسیر تنگه باب ‌المندب و سواحل کشور سومالی به طرف قاره اروپا و امریکا، تردد بیش از 40 درصد صادرات گاز مایع (LNG) قاره آسیا در منطقه نا امن تنگه باب المندب انجام می گیرد.



همچنین تردد سالانه بیش از 65 هزار کشتی که عمدتا حامل کالاهای صادراتی و وارداتی هستند از مسیر مذکور مهمترین دلایل اهمیت امن بودن تنگه راهبردی باب المندب است. منطقه تهدید و خطر، حدود 1.2 میلیون مایع مربع وسعت را دارد.



این در حالی است که در شرایط فعلی ظرفیت ناوگان کشتیهای نفتکش ایران حدود 10 میلیون و 700 هزار تن بوده که با این تعداد کشتی امکان جابه جایی سالانه بیش از 100 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده های نفتی وجود دارد.



همچنین هم اکنون ساخت 28 فروند نفتکش جدید توسط سازندگان داخلی و خارجی در حال انجام بوده که با ورود این تعداد کشتی ظرفیت حمل نفت خام و فرآورده های نفتی کشور بیش از 7.5 میلیون تن افزایش می یابد.



با ورود 28 فروند نفتکش جدید در مجموع ظرفیت ناوگان نفتکش به 18 میلیون تن خواهد رسید که در مجموع امکان جابه جایی سالانه بالغ بر 150 میلیون تن نفت و فرآورده های نفتی فراهم می شود.