تمدید اعتبارنامه فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان

محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه قانون نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد در مجلس مطرح شد و با وجود تصویب 26 ماده از این طرح، با رای نمایندگان فعلا مسکوت مانده است، در جلسه هیئت نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد مقرر شد سازمان های مردم نهاد جوانان با تمدید 6 ماهه اعتبارنامه خود بتوانند به فعالیت مجدد بپردازند.

وی افزود: همزمان با تمدید پروانه فعالیت نیز مراحل تکمیل پرونده این سمن ها در هیئت نظارت وزارت کشور نهایی خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه جوانان فرابخشی است و می بایست با همکاری سایر دستگاههای متولی امور جوانان اقدامات اجرایی شود، تاکید کرد: استانداریها باید به شکلی ویژه برای تشکیل ستادهای ساماندهی امور جوانان استانها و هماهنگ کردن دستگاههای استانی در زمینه بهره مندی از توانمندی جوانان عضو سازمانهای مردم نهاد در همه نقاط کشور اقدامات اساسی را انجام دهند.