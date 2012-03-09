برگزاری بزرگترین تظاهرات مردمی تاریخ بحرین/ شعار علیه اشغالگران سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیل رجب در گفتگو با المنار اظهار داشت : مردم بحرین و تمام گروه های سیاسی این کشور امروز به مناسبت نخستین سالروز ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین تظاهرات گسترده ای برپا خواهند کرد.

وی افزود: این تظاهرات نوعی همه پرسی درباره نظام بحرین و سیاست سرکوب و کشتار نظام آل خلیفه طی یک سال گذشته محسوب می شود.

رجب با بیان اینکه این تظاهرات طی ساعات آینده برگزار می شود پیش بینی کرد که نیمی از جمعیت بحرین در این تظاهرات که بزرگترین تظاهرات تاریخ بحرین به شمار می رود مشارکت خواهند داشت.

وی احتمال داد بسیاری از مردم در محل تجمع معترضان در نخستین روزهای قیام مردمی بحرین یعنی میدان لؤلؤ متمرکز شوند.



رجب هشدار داد : احتمال اینکه نظام آل خلیفه کشتار گسترده ای را در این تظاهرات به راه بیندازد بسیار است.

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در ادامه گفت : قیام مردمی بحرین همچنان به قوت خود باقی است و در این زمینه به سازمان ملل متحد چشم یاری ندوخته است و تکیه آن تنها به ملت بحرین بوده و این دلیل ثبات ما است.

وی افزود: ما خواستار حمایت سیاسی جامعه جهانی هستیم، اما به آن تکیه نمی کنیم چرا که تجربه ثابت کرده است جامعه بین الملل منافع خود را اولویت هر چیزی قرار می دهد.

نبیل رجب در پایان گفت : اگر کشورهای خارجی دست یاری حتی به صورت نظامی به سوی ما می دادند، نیز آن را نمی پذیرفتیم، زیرا ما تنها به ملت خود تکیه می کنیم.

رژیم دیکتاتوری آل خلیفه سال گذشته پس از آغاز قیام مردمی این کشور برای سرکوب هر چه بیشتر اعتراضات از نظامیان عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس موسوم به نیروهای سپر جزیره کمک گرفت. این نیروها همچنان در بحرین حضور دارند و به آل خلیفه در سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آمیز کمک می کنند.