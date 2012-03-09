چهارهزار نهال بین نمازگزاران اهوازی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی در حاشیه توزیع این نهالها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع این چهار هزار نهال درخت بین مردم به مناسبت هفته منابع طبیعی صورت می گیرد.

وی افزود: این نهالها از گونه های مختلف درختی از جمله، اکالیپتوس، کونی کارپوس، شیشه شور، برهان و ابریشم است که بعد از پایان نماز جمعه بین نمازگزاران توزیع شد.



موسوی عنوان کرد: در هفته منابع طبیعی تنها در شهرستان اهواز بیش از 40 هزار گونه نهال بین مردم و دستگاه های اجرایی و سازمانهای مردم نهاد توزیع شد تا سرانه فضای سبز این شهرستان بالا برود.



رئیس منابع طبیعی شهرستان اهواز تاکید کرد: این اداره این آمادگی این را دارد که در این هفته در اغلب روزهای سال، نهال مناسب را در اختیار مردم برای کاشتن در منطقه خود تحویل دهد.



موسوی توضیح داد: مردمی که این نهالها را دریافت می کنند باید گودالی با ارتفاع حداقل 70 سانتی متر برای کاشتن درخت حفر کنند.



وی عنوان کرد: کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان اهواز و استان خوزستان هنگام توزیع این نهال ها مشاوره و موارد لازم را به مردم برای استفاده بهینه از این درختان در محیط کار و زندگی خود ارائه می کنند.