به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر جمعه در آئین کلنگ زنی اولین مجتمع آموزشی درمانی بیماران کلیوی در زنجان افزود: این مجتمع آموزشی و درمانی با اختصاص 2 میلیارد و 800 میلیون تومان از محل اعتبارات خیرین که ساخت آن در زمینی به مساحت یکهزار و 800 مترمربع و در 5 طبقه با کاربری پارکینگ، بخش دیالیز با 25 تخت، داروخانه، اطاقهای پزشکان، بخشهای اداری، اطاق جلسات و اطاقهای کارگروه فرهنگی با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی و شناخت بیماریهای کلیوی و همچنین بخش آموزش و مشاوره پیشبینی شده است
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان افزود: با آغاز به کار این انجمن در سال 70، حدود 20 بیمار کلیوی عضو این انجمن بودند و امروز پس از گذشت 20 سال این تعداد به یکهزار نفر رسیده است.
طهماسبی افزود: این آمار رو به افزایش، نگرانکننده است و در همین راستا با راهاندازی این مرکز آموزشی به مقوله اطلاعرسانی و آموزش در راستای پیشگیری از این بیماری اقدامات گستردهتری صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر آمار رشد بیماریهای کلیوی در کشور 17 درصد است که این میزان در استان زنجان رشد 3 درصدی دارد، ولی حتماً با اطلاعرسانی بیشتر این رقم بسیار کمتر خواهد شد.
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