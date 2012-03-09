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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

برای ممانعت از هتک حرمت؛

سربازان ناتو چگونگی احترام به قرآن را فرا می‌گیرند

سربازان ناتو چگونگی احترام به قرآن را فرا می‌گیرند

به منظور پرهیز از هتک حرمت به قرآن، سربازان ناتو در افغانستان چگونگی احترام گذاشتن به کتاب آسمانی مسلمانان را فرا می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جورج رابینسون سرهنگ دوم ارتش از مقامات ارشد بخش آموزش دین و فرهنگ اظهار داشت: ساده انگارانه خواهد بود که تصور کنیم این مسئله با تهیه فهرست باید ها و نباید ها حل خواهد شد. این مسئله به درک چرایی اهمیت قرآن ارتباط دارد.

از هفته گذشته سربازان ناتو در افغانستان دربرنامه چگونگی احترام به قرآن آشنا شدند، برنامه ای که با هدف ممانعت از شکل گیری اهانت سربازهای خارجی در یک کشور اسلامی آسیایی صورت گرفته است. براساس این برنامه به سربازان توصیه می شود که آنها نباید این کتاب را به هر شکلی پرتاب کنند.

در این برنامه از سربازان خواسته می شود که با هر متنی که به زبان عربی نوشته اگر در رابطه با اهمیت دینی آن تردید دارند با احتیاط رفتار کنند.

به دنبال اهانت ماه گذشته یک پایگاه نظامی در افغانستان به قرآن ایده برگزاری این برنامه آموزشی شکل گرفت.

این درحالی است که برخی کارشناسان نسبت به موثر بودن این آموزشها و ممانعت از هتک حرمت قرآن توسط سربازهای خارجی ابراز تردید کرده اند.

مونت کومری مک فیت انسان شناسی که از نزدیک با وزارت دفاع آمریکا کار کرده است گفت: این آموزشها فرهنگ را به یک سری قوانین تبدیل می کند و سربازان چرایی آن را درک نمی کنند.
 

کد مطلب 1555669

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