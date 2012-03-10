"هفته به هفته" با توجه به نیاز بینندگان تهیه شده است

امیر عباس حدسنی، تهیه‌کننده درباره شکل‌گیری برنامه "هفته به هفته" به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نیاز مخاطب تصمیم گرفتیم یک برنامه مفرح برای بینندگان در پایان هفته تهیه کنیم تا بتوانیم برای لحظاتی او را همراه خود کنیم. به همین دلیل مرتب سعی می‌کنیم تغییراتی در برنامه ایجاد کنیم تا جذابیت‌های لازم را برای بینندگان داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه رسول نجفیان برای بخش شاهنامه‌خوانی به گروه اضافه شد. یا احمد توکلی شخصیت فرامرز خان را در این برنامه دارد. مرتب به دنبال ایجاد فضای نویی در برنامه هستیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن برای مخاطب داشته باشیم. در مجموع به دنبال حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید هستیم.

حدسنی اشاره کرد: برنامه با ساختاری ترکیبی که شامل گزارش، مسابقه و حضور مهمانان ازجمله هنرمندان عرصه تلویزیون و سینما، خوانندگان معروف و چهره‌های شناخته شده از سوی بینندگان، ارتباط با مراکز و ... آغاز به کار کرد.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: برنامه "هفته به هفته" با استقبال زیادی از سوی مخاطبان رو به رو شده است و ما به دنبال نوآوری در برنامه هستیم. برنامه‌های هفتگی باید جذابیت لازم را داشته باشد، چرا که در غیر این صورت مورد توجه مخاطبان قرار نمی‌گیرد.

امیرعباس حدسنی از سال 85 در حوزه برنامه‌های زنده فعالیت داشته و برنامه‌های "روز از نو" و "صبح آموزش" را تهیه

کرد.

وی در سال 89 برای اولین بار با شبکه یک و برنامه "صبح بخیر ایران" همکاری خود را آغاز و تا نیمه اول شهریور امسال ادامه داد. تا اینکه برنامه "هفته به هفته" کلید خورد.