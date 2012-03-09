به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعدازظهر امروز جمعه در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: ما با تیمی بازی داریم که لزومی ندارد توضیح بدهم. استقلال تیم بسیار خوبی است و با توجه به نتایجی که گرفته به دنبال کسب پیروزی مقابل ماست.

سرمربی راه آهن در ادامه شرایط تیمش را مطلوب توصیف کرد و گفت: تمرینات خوبی در اردوی یک هفته ای در دوبی برگزار کردیم اما متاسفانه 5 نفر از بهترین بازیکنانمان مصدوم هستند که این مسئله کار ما را مقابل استقلال سخت خواهد کرد. بازیکنان ما توان بسیار خوبی دارند و آماده اند بازی خوبی را به نمایش بگذارند و تنها هدفشان کسب 3 امتیاز در این دیدار است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قرعه کشی مقدماتی جام جهانی را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: به اعتقاد من در گروه بسیار خوبی قرار گرفته ایم. با تیم قطر که قبلا بازی کرده ایم و لبنان نیز که جزو شگفتی های آسیا بوده اما کره جنوبی و ازبکستان تیم های خوبی هستند و ما خصوصا مقابل کره باید یک بازی کاملا منطقی را از خود ارائه دهیم. اگر از یک اردوی تدارکاتی مناسب و نفرات خوب استفاده کنیم، مطمئن هستم که به جام جهانی صعود خواهیم کرد.

دایی در پاسخ به این سئوال که پرویز مظلومی عنوان کرده راه آهن در بازی رفت در لاک دفاعی فرو رفته است، گفت: ایشان نظر خود را گفته اند و برای من قابل احترام است اما از آن بازی چندین ماه گذشته و هر دو تیم مترصد این هستند که در بازی فردا یک دیدار تماشاگر پسند را ارائه دهند.

وی نتایج کسب شده در لیگ قهرمانان آسیا را توسط تیم های ایرانی بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: به نظر من هر 3 تیم بازیهای قابل قبولی از خود ارائه دادند. استقلال مقابل الریان کار بزرگی انجام داد و توانست این تیم را در لحظات پایانی شکست داده و سپاهان نیز بر تیم پرقدرت النصرغلبه کرد. پرسپولیس نیز بازی بسیار خوبی ارائه کرد اما اگر احتیاط را در دستور خود قرار نمی داد و با توجه به اینکه الهلال 10 نفره شده بود می توانست این دیدار را به سود خود به پایان برساند.

سرمربی راه آهن در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه راجع به انتخابات فدراسیون فوتبال چه نظری دارد، گفت: من صحبت خاصی ندارم و دوست ندارم در این قضیه ورود کنم. تنها آرزو می کنم هر کس که بر این مسند تکیه زده است به فوتبال ما جان تازه ای بدهد و باید از او به شدت حمایت کنیم تا بتوانیم با دادن دست به دست همدیگر پیشرفت فوتبال کشورمان را شاهد باشیم.

علی دایی ضمن اظهار گلایه از مسائل بوجود آمده بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال، گفت: چرا این مسائل 4 سال پیش مطرح نشده بود. اگر قرار است چنین تصمیماتی را فدراسیون فوتبال گرفته شود چرا در حال حاضر باید به این مشکلات بپردازیم. اگر کفاشیان واجد شرایط نبود چرا صلاحیتش تایید شد؟ و اگر صلاحیتش تایید شده پس این چه مسائلی است که در حال رخ دادن است؟ من امیدوارم شرایطی ایجاد شود که بعدها افسوس نخوریم و فیفا نتیجه دیگری را برای ما رقم نزند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا کمیته انضباطی اینقدر سریع برای راه آهن از خود واکنش نشان می دهد، گفت: تیم ما مظلوم واقع شده است و هر کس هر کاری دلش می خواهد با تیم ما انجام می دهد. در بازی تیم ما مقابل صنعت نفت، کارشناس داوری با نقد خود به شعور فوتبال مردمی ما توهین کرد. متاسفانه برخی از این کارشناسان با کمیته داوران در ارتباط هستند و من از آقای فردوسی پور خواهش می کنم کسانی را به عنوان کارشناس در برنامه خود بیاورد که با فدراسیون همکاری نکنند. بازی قبل برای ما پنالتی نمی گیرند اما وقتی اعتراض می کنیم محروم می شویم. میاچ مربی ما توهین نکرد، اعتراض کرد اما وی را محروم کردند.

سرمربی تیم راه آهن ادامه داد: شما بهزاد غلامپور را می شناسید آنقدر بد عمل کردند تا او هم معترض شد و کمیته انضباطی مقابل او عکس العمل نشان داد. چرا مسائل تیم مس سرچشمه همچنان مسکوت باقی مانده است و همانند ما خیلی زود در خصوصش تصمیم گیری نمی شود؟ اگر قرار بود که با هر اعتراضی مربی محروم شود الان باید مورینیو از پرتغال رئال مادرید را هدایت می کرد. متاسفانه عده ای بر کار غلط داور سرپوش می گذارند. من امیدوارم که با شروع فصل جدید ریاست در فدراسیون ساختار این مسائل عوض شود.

وی تاکید کرد: من به کسی توهین نکرده ام. از حق و حقوق تیم خود دفاع می کنم و هیچ وقت هم کسی اگر حق بگوید حتی اگر با او اختلاف نیز داشته باشم از او حمایت می کنم و حق را به او میدهم. من نمی توانم چون با کسی اختلاف دارم حق را ناحق کنم.

دایی تاکید کرد: من با کفاشیان مشکل داشتم. آنها هم یک میلیارد و 200 میلیون بابت قراردادم به من ندادند و هم از 4 - 3 سال پیش به تولیدی من بدهکار هستند. اما این مسئله دلیل نمی شود که من از عملکرد ایشان حمایت نکنم و حق را پایمال کنم. امیدوارم زودتر مسائل حاشیه ای از فوتبال ما برچیده شود تا رئیس جدید فدراسیون بتواند با آرامش کار خود را شروع کند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فکر نمی کنید با این صحبت ها محروم می شوید گفت: من مادرزاد محروم بوده ام و از حق خود و تیمم کوتاه نخواهم آمد حتی اگر باز هم مرا محروم کنند.