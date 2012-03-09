تنها راه نجات مردم جمهوری آذربایجان بازگشت به اصل اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با محکوم کردن اقدامات غیر انسانی و ضد اسلامی حکام جمهوری آذربایجان افزود: مردم مسلمان و شیعی این کشور باید با توکل به خدا و الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران به مبارزه و جهاد بر علیه حکام ظلم و جور این کشور بپردازند .

وی با اظهار تاسف از حوادث و رویدادهای اخیر در جمهوری آذربایجان گفت: حکام این کشور در حالی که منابع و ثروتهای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می دهند با منع حجاب در مدارس و دانشگاهها، تعطیلی مساجد و منع پخش اذان به دشمنی با اسلام و تشیع برخاسته اند .

امام جمعه ارومیه ادامه داد: ولایت فقیه همان راه انبیاء و معصومین است که مردم شیعی جمهوری آذربایجان باید این اصل مترقی و پیشرفته اسلامی را در کشور خود به اجرا بگذارند

حجت الاسلام حسنی در خطبه دیگر نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به جشن نیکوکاری اظهارداشت: هم اکنون بسیاری از خانواده های فقیر و بی بضاعت در سایه مساعدتهای کمیته امداد به بازتوانی و خوداتکایی رسیده اند .

وی کمیته امداد را یکی از یادگارهای ارزشمند امام راحل عنوان کرد و گفت: این نهاد با گذشت 33 سال در ایران اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی منطقه خدمات بزرگی را ارائه کرده و الگوی مناسبی را برای رفع فقر و محرومیت در کشور های اسلامی ایجاد کرده است .

امام جمعه ارومیه افزود: در حالی که در سال 83 تنها 180 میلیون ریال زکات در آذربایجان غربی جمع آوری شده بود این رقم امسال به 30 میلیارد ریال رسیده است .

وی کمک به ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه برای آنان، کمک به تحصیل دانشجویان و دانش آموزان و ایجاد اشتغال مولد را نیز از اقدامات ارزشمند این نهاد دانست.