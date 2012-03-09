190 بیمارستان و درمانگاه در استان تهران در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس جاجرود که با حضور غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان و استان تهران برگزار شد، افزود: 340 بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت و مرکز درمانی در طول دولتهای نهم و دهم در سطح این استان افتتاح شده است.

وی تأکید کرد: این پیشرفت در زمینه بهداشت و درمان و رسیدگی به سلامت جسمی مردم که منجر به سلامت روحی و روانی آنها نیز می شود، امری کم نظیر در طول تاریخ کشور است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور را از یک سرنوشت نگران کننده نجات داد

استاندار تهران ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مراحل برنامه تحول اقتصادی، اقتصاد کشور را از یک سرنوشت سخت و نگران کننده نجات داد.

وی گفت: برخی نقائص در اجرای مرحله اول هدفمندی وجود داشت و با وجودی که بسته های حمایتی به طور کامل اجرا نشد، اما واحدهای تولیدی مشغول فعالیت هستند.

تمدن اجرای طرح تحول اقتصادی را موجب اقتدار کشور در صحنه بین المللی دانست و افزود: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با شیب ملایم و حرکت حساب شده خواهد بود و باید به نحوی حرکت کرد که تولید کنندگان، اصناف و اقشار کم در آمد دچار مشکل و متحمل فشار مضاعف نشوند.

وی هدفمندی یارانه ها را انقلاب اقتصادی خواند و تصریح کرد: برخی مجادلات سیاسی اجازه نداد تا آثار و برکات آن را به رخ دنیا بکشیم و برخی که منافعشان از قبل قانون به خطر افتاد، به جنگ اجرای قانون بر آمدند، اما با همراهی دولت، مردم و بخش خصوصی مرحله دوم نیز با موفقیت اجرا می شود.

در کنار افتتاح پایگاه مجهز اورژانس جاجرود، مرکز آتش نشانی این منطقه نیز افتتاح شد و کلنگ احداث کلانتری جاجرود نیز به زمین خورد.