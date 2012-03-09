سه بیس بالیست قمی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سابقه بسیارخوبی که رشته ورزشی بیس بال در قم دارد و بیس بالیست های قمی در مسابقات قهرمانی کشور درخشش فوق العاده ای در سال های اخیر داشته اند، سه نفر آنها برای اعزام به مسابقات قهرمانی بیس بال مردان غرب آسیا انتخاب شدند.



بر اساس برنامه ریزی انجمن بیس بال فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان، اردوی تیم ملی بیس بال به میزبانی شهر تهران برگزار می شود و طی آن در این مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی بیس بال کشورمان که تا بیست و سوم اسفند ماه ادامه پیدا می کند، 18 بازیکن اصلی و پنج بازیکن ذخیره حضور دارند.



بیس بالیست های قمی در بین 18 ملی پوش کشور



این اردو زیر نظر مهرداد حاجیان به عنوان سرمربی تیم ملی بیس بال کشورمان، مهدی بهرام پور و سید علی امام زاده به عنوان مربیان به انجام می رسد و نفرات حاضر تمرینات آماده سازی خود را برای اعزام به پیکارهای قهرمانی غرب آسیا در زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران انجام خواهند داد.



این در حالی است که مسابقات بیس بال قهرمانی مردان در غرب آسیا از روز چهارم فروردین ماه سال 1391به مدت پنج روز در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد در بین نفرات اصلی محمد صفدری و ابوالفضل امجد از استان قم حضور دارند، ضمن اینکه مجید محمدی نیز یکی از بیس بالیست های قمی در بین بازیکنان ذخیره دعوت شده به شمار می روند.



نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بیس بال:



بازیکنان اصلی:

امیر بختیاری لقب (بوشهر) - مجید ستاری (البرز) - محمد صفدری (قم) - حسین عابدینی (سمنان) - ابوالفضل امجد (قم) - آبتین نخجوانپور طالبی (البرز) - جواد گوهری (کرمان) - کیوان رانا (البرز) - هادی علینقی لنگری (کرمان) - احسان ابراهیمی صبا (البرز) - حسن برهانی (گیلان) - سید حسام عارف زاده (بوشهر) - یاسین شریفی (بوشهر) - شهرام ملکی (کرمان) - مجید پاشوی (البرز) - سید عبدالله مهیمنیان آزاد (بوشهر) - غلامرضا امیر طاهری (کرمان) - نیما باقری نیا (اصفهان)



بازیکنان ذخیره:

مجید محمدی (قم) - ایمان خلیق ساکت(گیلان) - محسن محمدی (بوشهر) - کاشف رانا (البرز) - امیر باژوند (بوشهر) - احمد رانگا (گیلان) - هومن ارجمندی(گیلان)