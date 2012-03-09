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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

برتری نفت تهران مقابل مس سرچشمه در پایان نیمه اول

برتری نفت تهران مقابل مس سرچشمه در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های مس سرچشمه و نفت تهران در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری زردپوشان تهرانی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز جمعه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های مس سرچشمه و نفت تهران آغاز شد.

نیمه اول این دیدار که به میزبانی تیم مس در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در حال برگزاری است با برتری یک بر صفر تیم نفت تهران به اتمام رسید. تنها گل تیم نفت را در این نیمه محمدحسین مهرآزما در دقیقه 36 به ثمر رساند.

قضاوت دیدار مس سرچشمه - نفت تهران برعهده حسین زرگر است. او در نیمه اول این بازی به وحید علی آبادی از تیم مس سرچشمه و میثم خسروی از تیم نفت تهران کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1555692

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