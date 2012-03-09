مسئول تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج مهریز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان مهریز ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های علیرضا زارع، حجت الاسلام محمدرضا فخرالدینی به عنوان مسئول تربیت و آموزش ناحیه مقاومت بسیج مهریز و مسئول شجره طیبه صالحین معرفی شد.

در این مراسم حجت الاسلام مدیح، مسئول تربیت و آموزش سپاه الغدیر استان در سخنانی بر گسترش حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین تاکید کرد.

وی افزود: درطول انقلاب اسلامی دشمنان نظام همواره به دنبال ایجاد چالش در نظام اسلامی بوده اند که با هوشیاری ملت بزرگ ایران و رهبری مقام عظمای ولایت، نظام اسلامی از این چالش بزرگ سربلند بیرون آمد.

مدیح گفت: باید مدیران و دست اندرکاران این طرح با آخرین اطلاعات سیاسی، برنامه و رویکردهای نظام به ویژه با بیانات مقام معظم رهبری در گفتار، کردار و رفتار همسو باشند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان عنوان کرد: مقابله با جنگ نرم یکی از سرفصل‌های اصلی است و هر کاری که در بسیج و سپاه انجام می ‌شود، باید در چهارچوب این سرفصل باشد.

وی ضمن قدردانی از دست ‌اندرکاران تشکیل شجره طیبه صالحین بیان کرد: شجره طیبه صالحین به تقویت بنیان‌های فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بصیرت جوانان کمک می کند و از دل این حلقه‏ ها باید افراد با تقوی بیرون بیایند.