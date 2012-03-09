پیشرفت برنامه هسته ای ایران با وجود فشار بی سابقه غرب شگفت انگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت کیسی"، "لیندسی گراهام" و "جو لیبرمن" سه سناتور آمریکایی با نوشتن مطلبی در وال استریت ژورنال اذعان کردند: با وجود فشارهای بی سابقه اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا و شرکای بین المللی، برنامه هسته ای ایران به پیشرفت های خود ادامه می دهد.

این سه سناتور آمریکایی در ادامه تاکید کردند: طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، تولید غنی سازی اورانیوم در ماههای اخیر به سرعت افزایش یافته است.

به نوشته وال استریت ژورنال، برخی معتقدند که در صورت شکست تلاشهای اقتصادی و دیپلماتیک، غربیها ایران هسته ای را می پذیرند، همانطور که چنین اقدامی را در قبال شوروی سابق در جنگ سرد انجام دادند.

برخی دیگر نیز با بی اعتنایی به تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، فعالیتهای هسته ای این کشور را غیرقانونی توصیف کرده و ادعا می کنند: چنین فعالیت هایی اولا مشکل اساسی برای اسرائیل نه آمریکا است، اما هر دو برداشت کاملا اشتباه است.

این سه سناتور آمریکایی با بی اعتنایی به تاکید بازرسان آژانس بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی ادعا کردند: ایران هسته ای تهدیدی برای جهانیان از جمله آمریکا است و عواقب آن در بی ثباتی منطقه غیرقابل مهار است.

رابرت کیسی، لیندسی گراهام و جو لیبرمن با بی اعتنایی به کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی و خودداری این رژیم از امضای پیمان ان پی تی و نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف ایران با آژانس مدعی شدند: اگر ایران در دستیابی به قابلیت های سلاح هسته ای خود موفق شود، کشورهای عربی همسایه نیز برای دستیابی به زرادخانه اتمی خود تلاش می کنند.

سناتورهای آمریکایی مدعی شدند ایران تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.



این رسانه غربی در ادامه این مطلب نوشت : هنوز فرصت برای جهانیان به منظور متقاعد کردن ایران برای توقف برنامه هسته ای خود به صورت مسالمت آمیز وجود دارد، اما برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک چندین قدم اساسی باید فورا برداشته شود.

این سه سناتور آمریکایی در ادامه این مقاله به گامهای پیش روی غرب در قبال ایران پرداخته و می نویسند: اول از همه ضروری است که آمریکا و متحدانش بر فشارهای اقتصادی خود علیه ایران بیفزایند.

در ادامه این مطلب آمده است : آمریکا و متحدانش باید به کنار گذاشتن تردیدها در این باره که آمریکا در نهایت در برابر ایران هسته ای تسلیم می شود و استراژی مهار را انتخاب می کند، بپردازند.

با وجود تاکید گزارشهای آژانس و حتی نهادهای اطلاعاتی غرب بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، سناتورهای آمریکایی در ادامه ادعا کردند: زمانیکه ایران به قابلیت لازم برای تولید سلاح هسته ای دست یابد، باید منتظر عواقب بی ثبات کننده ایران هسته ای مسلح به تسلیحات هسته ای بود.

در ادامه این مطلب آمده است: زمانی که فردی می گوید خط قرمز ما "سلاح هسته ای" است، اینطور برداشت می شود که هر چیزی کمتر از بمب هسته ای قابل قبول است، اما این کاملا اشتباه است.