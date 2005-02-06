پژوهشگر برگزيده رازي : مطالعات پراكنده به تحقيقات لطمه مي زند // تحقيقات گروهي در كشور جايگاهي پيدا نكرده است

پژوهشگر برگزيده جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي گفت : بسياري از تحقيقات و پژوهش ها در كشور ما به صورت تكراري انجام مي شوند كه دردي از جامعه نيز دوا نمي كنند. ضمن اينكه اين مطالعات كلي و پراكنده لطمه بدي به امر تحقيق مي زنند