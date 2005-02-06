پژوهشگر برگزيده رازي : مطالعات پراكنده به تحقيقات لطمه مي زند // تحقيقات گروهي در كشور جايگاهي پيدا نكرده است

وي افزود : پزشكان، جراحان و ساير متخصصان علوم پزشكي با توجه به سطح آگاهي و نيز تجربيات متنوعي كه دارند، قادرند بسياري از تحقيقات و پژوهش ها را اجرا كنند اما گاهي پروسه طولاني تصويب پروژه ها وقت بسيار زيادي از محققان و پزشكان كشور را زايل مي كند.
وي تصريح كرد : متاسفانه در ايران تحقيقات گروهي هنوز جايگاهي پيدا نكرده است و تحقيقات بيشتر انفرادي انجام مي شوند. تحقيقات و پژوهش هاي گروهي و تيمي در كشور ما صورت نمي گيرند و اگر هم اين تحقيقات وجود داشته باشند بسيار جزئي است در حاليكه يك تيم تحقيقاتي مي تواند در هدايت و پيشبرد طرح هاي تحقيقاتي بسيار موثر واقع شود. تيم هاي تخصصي تحقيق و پژوهش در كشورهاي پيشرفته دنيا جايگاه ويژه اي يافته اند و يكي از دلايل موفقيت بالاي علمي كشورهاي پيشرفته، اتحاد و همدلي و انسجام گروهي است كه در تحقيقات و پژوهش ها دارند.
وي افزود: به نظر مي رسد در سال هاي اخير مراكز تحقيقاتي مختلفي در دانشگاهها احداث شده اند و مسير درستي در حال حركت است. احداث مراكز پاراكلينيك و هسته هاي تحقيقاتي كه كنار مراكز درماني به فعاليت مي پردازند بسيار كار آمد خواهد بود و بكارگيري رشته هاي اپيدميولوژي كه در كار تحقيقات به رشته هاي پزشكي كمك مي كند اقدام مناسبي است كه بايد بيشتر مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد. اين اقدامات سبب مي شود در همين ابتداي امر محققين دچار سرخوردگي نشوند.
دكتر بهتاش كه فوق تخصص فلوشيپ انكولوژي زنان مي باشد، تصريح كرد : متاسفانه بسياري از تحقيقات در كشور، به صورت تكراري انجام مي شوند كه مشكلات جامعه را نيز حل نمي كنند. اما با توجه به اينكه در آغاز راه هستيم و حركت در مسير علم و تكامل علمي حركتي ناگهاني نيست در آغاز راه بايد اينگونه مشكلات را پذيرفت.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايان يادآور شد: مطالعات كلي و پراكنده لطمه بدي به امر تحقيق مي زند و اصلا كارآمد نيست. بايد مطالعه تحقيقي مسيري مشخص داشته باشد. اميدوارم كه اين پروسه مهم جايگاه و مسير صحيح خود را بازيابد.
دكتر نادره بهتاش در دهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي با ارائه مقاله اي تحت عنوان استفاده از منحني رگرسيون بتا HCG در حاملگي مولار بدون عارضه در تشخيص زودرس سرطان مهاجم تروفوبلاستيك به عنوان نفر دوم گروه علوم باليني جراحي انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.
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