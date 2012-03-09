تظاهرات ضد آمریکایی در قاهره / درخواست برای اخراج سفیران آمریکا و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شهروندان مصر امروز با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا در قاهره، اخراج سفیر این کشور از مصر را خواستار شدند.

معترضان در این تظاهرات که تحت عنوان جمعه "کرامت" برگزار شد کاهش شمار اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا در مصر را خواستار شدند.

"آن پاترسون" سفیر آمریکا در مصر

اخراج سفیر قطر از قاهره از دیگر خواسته های معترضان مصری بود. مردم مصر در جریان این تظاهرات با سر دادن شعار اعلام کردند که مردم، ارتش و پلیس مصر با اقدامات مزدوران و فتنه و توطئه های آنها مخالف هستند.

نیروهای امنیتی مصر با ایجاد ایست های بازرسی در مقابل سفارت آمریکا در قاهره و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی مانع یورش معترضان به سفارت آمریکا شدند.

گفتنی است مردم مصر از دخالت آمریکا در امور داخلی کشورشان به ویژه قضیه 19 متهم آمریکایی در پرونده سازمان های خارجی فعال در مصر و حمایت مالی از آنها به شدت خشمگین هستند.