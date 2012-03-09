"جمعیت کاهش تلفات جاده‏ ای" فعالتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر امروز در مراسم گشایش دو هزارمین مرکز اورژانس جاده‏ای کشور که با حضور دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور، استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در جاجرود واقع در بخش مرکزی تهران برگزار شد، افزود: در "جمعیت کاهش تلفات جاده ‏ای" که به ثبت رسیده، مسئولان مهمی از کشور عضو هستند و ریاست هیئت امنای این جمعیت بر عهده بنده است.

وی بر لزوم اجرای تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع سوانح جاده‏ای در کشور تأکید کرد و ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت، تصویب بودجه‏ هایی در بخش سلامت و در میان آن، مرکز فوریتهای پزشکی بود.

حدادعادل اضافه کرد: از این رو، بسیار خوشحال و خرسندیم که اقدامات مجلس در سایه تلاش دولت نهم، تعداد مراکز اورژانس کشور را در دولت‏های نهم و دهم از 600 به دو هزار مرکز رسانده است.

همه مسئولان باید به اتفاق هم، فکری برای آمار بالای تلفات جاده ‏ای کنند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همه مسئولان باید به اتفاق هم، فکری برای آمار بالای تلفات جاده ‏ای کنند.

وی ادامه داد: اهمیت حضور زحمتکشان مراکز اورژانس زمانی مشخص می ‏شود که خدای نکرده سانحه ‏ای در جاده‏ ای روی دهد و عزیزی با مرگ دست و پنجه نرم کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از خاطرات خود در سفر از قم به تهران گفت: چندی پیش، پس از حضور در استان قم به تهران بازگشتم متأسفانه در مسیر بازگشت به تهران خودرویی در جاده دچار سانحه شد اما خوشبختانه مأموران اورژانس منطقه، در کمترین زمان ممکن خود را به خودروی حادثه ‏دیده رساندند.

بالا بودن آمار سوانح جاده ‏ای و تلفات جانی و مالی ناشی از آن در کشور ایران خوب نیست

وی بالا بودن آمار سوانح جاده ‏ای و تلفات جانی و مالی ناشی از آن در کشور ایران را خوب ندانسته و ادامه داد: ایران اسلامی باید در مباحث دیگری مانند مدیریت موفق به کسب درجات بالای جهانی نائل شود و باید فکری در این زمینه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عمده دلایل آمار بالای سوانح رانندگی در کشور گفت: افزایش ناگهانی تعداد خودرو، توسعه جاده‏ های کشور، علاقه مردم به سفر، فقدان فرهنگ رانندگی و گردن ننهادن به رعایت قانون، از عمده دلایل این افزایش سطح تلفات است.