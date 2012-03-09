به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارسا اظهار داشت: فروش کیک، پیراشکی و باقلوای فله ای که به طور معمول در سینیهای پنج و10 کیلویی عرضه میشود، چنانچه فاقد مشخصات بهداشتی لازم ازجمله شناسه نظارت به صورت درج شده برروی بستهبندی باشد، ممنوع بوده و علاوه بر تولید کننده با عرضه کننده چنین کالائی نیز برابرمقررات رفتار میشود.
وی بیان داشت: عرضه کیک، پیراشکی و باقلوای فلهای و فاقد مشخصات بهداشتی در واحدهای صنفی آبمیوه بستنی فروشی اصفهان نسبت به شش ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته است .
پارسا تصریح کرد: پیگیریهای نظارتی و نیز ارائه آموزشهای لازم از سوی کارشناسان بهداشت محیط این مرکز به متصدیان این صنف در مورد ممنوعیت عرضه کیک، پیراشکی و باقلوای فلهای فاقد مشخصهای بهداشتی، از عوامل مؤثر در کاهش عرضه این ماده غذائی در شش ماهه گذشته بوده است.
وی افزود : در تازه ترین طرح تشدید کنترل بهداشتی این صنف در منطقه چهارباغ عباسی که تعداد قابل توجهی از واحدهای آبمیوه بستنی فروشی قرار دارند بیش از 100 کیلوگرم کیک و پیراشکی فلهای فاقد مشخصات بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط این مرکز توقیف و باتشریفات قانونی لازم معدوم شد.
کنترل بهداشتی روی سه باتوجه به ویژگیهاو موقعیت حساس منطقه هزارجریب،صفه و دروازه شیراز که به عنوان مدخل ورودی جنوبی اصفهان محسوب می شود.
کنترل بهداشتی بر پایانههای مسافربری اصفهان تشدید شد
مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در ارتباط با طرح تشدید کنترل بهداشتی بر پایانههای مسافربردی گفت: با توجه به اینکه در ایام تعطیل نوروز، هزاران گردشگر و مسافر از استانهای جنوبی کشور و ازطریق محور اصفهان – شیراز وارد خیابان هزارجریب شده و باتوجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اماکن بین راهی و اماکن عمومی و تفریحی نظیر پایانه مسافربری صفه، پارک کوهستانی و تله کابین صفه و چندین هتل و میهمانسرا و رستوران بزرگ در این منطقه واقع شدهاند، بنابراین از چندی پیش بازدید ویژه از واحدهای صنفی تجاری این منطقه در دستور کار این مرکز قرارگرفت.
وی ادامه داد: توسط کارشناس بهداشت محیط منطقه تعداد 18 واحد هتل، میهمانپذیر و مهمانسرا ، واحد رستوران، 12 واحد خبازی و چندین واحد کبابیبریانی و فروشگاههای عرضه کننده آجیل در قالب طرح تشدید کنترل بهداشتی مورد بازدید قرار گرفتند و نواقص بهداشتی آنها به منظور رفع نقص تا قبل از شروع تعطیلات عید به متصدیان تذکر داده شد.
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