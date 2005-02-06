ليست نهايي تيم ملي مشخص شد

به گزارش خبرنگار"مهر" ليست نهايي تيم ملي كشورمان به اين شرح است:
ابراهيم ميرزاپور، سيد مهدي رحمتي، محمد محمدي، يحيي گل محمدي ، جلال كاملي مفرد، محمد نصرتي، اميرحسين صادقي، ستار زارع، جواد نكونام، خداداد عزيزي، ايمان مبعلي، جواد كاظميان، علي دايي، آرش برهاني، رضا عنايتي، حسين كعبي، رحمان رضايي، محرم نويدكيا، مهدي مهدوي كيا، فريدون زندي، وحيد هاشميان و علي كريمي. از جمع ملي پوشان حاضردر اردوي كيش مهدي واعظي، فرهاد مجيدي، بيژن كوشكي، مجتبي جباري، علي بداوي و عباس آقايي از تيم ملي خط خوردند.
گفتني است: تيم ملي فوتبال كشورمان روزچهارشنبه 21 بهمن ماه درنخستين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني به مصاف بحرين مي رود.
ازسوي سازمان تيمهاي ملي اسامي 22 بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان براي ديدار با بحرين مشخص شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" ليست نهايي تيم ملي كشورمان به اين شرح است:
کد مطلب 155571
نظر شما