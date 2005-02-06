  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۲۳

ليست نهايي تيم ملي مشخص شد

ازسوي سازمان تيمهاي ملي اسامي 22 بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان براي ديدار با بحرين مشخص شد.

به گزارش خبرنگار"مهر"  ليست نهايي تيم ملي كشورمان به اين شرح است:
ابراهيم ميرزاپور، سيد مهدي رحمتي، محمد محمدي، يحيي گل محمدي ، جلال كاملي مفرد، محمد نصرتي، اميرحسين صادقي، ستار زارع، جواد نكونام، خداداد عزيزي، ايمان مبعلي، جواد كاظميان، علي دايي، آرش برهاني، رضا عنايتي، حسين كعبي، رحمان رضايي، محرم نويدكيا، مهدي مهدوي كيا، فريدون زندي، وحيد هاشميان و علي كريمي. از جمع ملي پوشان حاضردر اردوي كيش مهدي واعظي، فرهاد مجيدي، بيژن كوشكي، مجتبي جباري، علي بداوي و عباس آقايي از تيم ملي خط خوردند.
گفتني است: تيم ملي فوتبال كشورمان روزچهارشنبه 21 بهمن ماه درنخستين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني به مصاف بحرين مي رود.

کد مطلب 155571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها