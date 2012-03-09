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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

گزارش خبری/

درختان یزد شکوفه باران شدند/ عبور کاروان بهار از یزد

درختان یزد شکوفه باران شدند/ عبور کاروان بهار از یزد

یزد - خبرگزاری مهر: در حالی که زمستان هنوز با کوله باری از برف و بارندگی مهمان مناطق مختلف کشور است، کاروان بهار از یزد عبور کرده و از هفته پیش درختان این خطه از کویر شکوفه باران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه دمای هوا در روزهای اخیر در یزد به ویژه در ساعات ابتدایی شب تا طلوع آفتاب، پایین و هوا به شدت سرد بود، درختان میوه شکوفه دادند و اکنون مناظر زیبایی در نقاط مختلف استان یزد در نمایشگاه طبیعت به تماشا گذاشته شده است.

درختان بادام، سیب، زردآلو، آلو و ... اکنون به شکوفه نشسته اند و با شکوفایی خود آمدن عید و بهار طبیعت را به مردم نوید می دهند.

گرچه هوای طی یکی دو روز گذشته تغییرات محسوسی داشته و با افزایش دما در اکثر نقاط استان یزد مواجه بوده ایم اما پیش بینی های کارشناسان هواشناسی حاکی از ورود موج جدیدی از سرما به کشور را دارد که به طور قطع استان یزد نیز از اثرات آن در امان نخواهد بود.

طوفان های شدید نیز طی روزهای اخیر بارها و بارها لایه ای از خاک و غبار بر روی شهر نشاند.

این بادهای شدید و سرمایی که به احتمال زیاد در راه است، نگرانی بسیاری از کشاورزان را به دنبال دارد زیرا بادهای شدید سبب ریختن شکوفه‌ ها و سرمای هوا سبب سرمازدگی درختان سیاه ریشه می شود.

با این وجود یزد اکنون بهاری است و شهر، طبیعت و مردم از هم اکنون در انتظار مسافران نوروزی به سر می برند.

کد مطلب 1555710

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