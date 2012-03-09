امام جمعه پلدختر از صدا و سیمای لرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر با تقدیم شهدای زیادی به انقلاب به شهر شهیدان معروف است ولی از اخبار پخش شده در صدا و سیما بی نصیب است.

وی تصریح کرد: بیشتر اخبار پخش شده صدای و سیمای مرکز لرستان مربوط به مرکز استان است و اخبار شهرستان پلدختر در شبکه افلاک جایی ندارد.

امام جمعه پلدختر گفت: اگر صدا و سیما مربوط به کل استان است پس چرا خبری از پلدختر پخش نمی شود و چرا مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان در پخش اخبار توجهی به شهرستانهای استان ندارد و عدالت را در پخش اخبار رعایت نمی کند.

حجت الاسلام لروند بیان داشت: در هفته گذشته در نماز جمعه به مشکلات کشاورزان شهرستان پلدختر اشاره کردم ولی متاسفانه سیمای مرکز لرستان این موضوع را مطرح نکرد.

وی افزود: اگر می خواهیم شهرستان پلدختر بالنده باشد باید صدا و سیما به آن توجه کند و به صورت عادلانه و با یک دید تمام شهرستان های استان را نگاه کند و عدالت را در پخش اخبار رعایت کند.