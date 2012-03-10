محلهای تردد عابرین پیاده در شمال شرق تهران ایمن سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالکریم شفیعی در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: ایجاد پیوستگی بین مسیر خط کشی عابر پیاده با پیاده رو، رفع موانع فیزیکی و همچنین برش همسطح روی نهرها در مقابل مسیر خط کشی و ایمن سازی و ایجاد پیوستگی در مسیر تردد جانبازان، معلولان و افراد سالخورده از برنامه های در دست اجرای طرح استقبال از بهر در قالب ایمن سازی معابر است.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای این تمامی پلهای عابر پیاده در منطقه 4 اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه ساماندهی خواهد شد.

شفیعی اضافه کرد: نصب سنسورهای هوشمند به منظور کاهش مصرف برق در پله های برقی پلها در ساعات غیر استفاده، تامین روشنایی کامل پلکان و عرشه پلهای عابر، رنگ آمیزی، نظافت و شستشوی مستمر پلهای هوایی، رفع سدمعبر و جمع آوری کارت خوابها و دستفروشان از روی پلهای عابر به اجرا درآمده است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 4 دیگر اقدامات این معاونت را بدین شرح عنوان کرد: خط کشی محوری و منقطع در معابر شریانی، خط کشی بلوک عابرپیاده ، مرمت و جمع آوری تابلوهای ترافیکی نامناسب، تعمیر و ساماندهی چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه و غیره از اثدامات پیش بینی شده در طرح استقبال از بهار است.