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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

محلهای تردد عابرین پیاده در شمال شرق تهران ایمن سازی می شود

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 4 گفت: به منظور رفاه حال شهروندان محلهای تردد عابران پیاده در سطح منطقه ایمن سازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالکریم شفیعی در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: ایجاد پیوستگی بین مسیر خط کشی عابر پیاده با پیاده رو، رفع موانع فیزیکی و همچنین برش همسطح روی نهرها در مقابل مسیر خط کشی و ایمن سازی و ایجاد پیوستگی در مسیر تردد جانبازان، معلولان و افراد سالخورده از برنامه های در دست اجرای طرح استقبال از بهر در قالب ایمن سازی معابر است.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای این تمامی پلهای عابر پیاده در منطقه 4 اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه ساماندهی خواهد شد.

شفیعی اضافه کرد: نصب سنسورهای هوشمند به منظور کاهش مصرف برق در پله های برقی پلها در ساعات غیر استفاده، تامین روشنایی کامل پلکان و عرشه پلهای عابر، رنگ آمیزی، نظافت و شستشوی مستمر پلهای هوایی، رفع سدمعبر و جمع آوری کارت خوابها و دستفروشان از روی پلهای عابر به اجرا درآمده است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 4 دیگر اقدامات این معاونت را بدین شرح عنوان کرد: خط کشی محوری و منقطع در معابر شریانی، خط کشی بلوک عابرپیاده ، مرمت و جمع آوری تابلوهای ترافیکی نامناسب، تعمیر و ساماندهی چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه و غیره از اثدامات پیش بینی شده در طرح استقبال از بهار است.

کد مطلب 1555714

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