عملیات اجرایی احداث پاسگاه انتظامی جاجرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر امروز با حضور غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مرتضی تمدن استاندار تهران، سرهنگ سیروس فتحی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی شروع شد.

این پاسگاه می تواند در تأمین امنیت منطقه پرجمعیت جاجرود کمک شایانی کند، چراکه در حال حاضر، تأمین امنیت و امور انتظامی این منطقه برعهده نیروی انتظامی کلانتری 206 بومهن است که فاصله نسبتا طولانی این مرکز تا جاجرود، مشکلاتی را برای مأموران پلیس به وجود آورده است.

جاجرود، مجموعه ‏ای از مناطق روستایی واقع در شمال شرق استان تهران و در 10 کیلومتری پایتخت است و نقاط روستایی همچون خسروآباد، سعیدآباد، طاهرآباد و نواحی کارگاهی از جمله مناطق جاجرود محسوب می‏ شوند.