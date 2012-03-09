عملیات اجرایی احداث پاسگاه انتظامی جاجرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر امروز با حضور غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مرتضی تمدن استاندار تهران، سرهنگ سیروس فتحی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی شروع شد.
این پاسگاه می تواند در تأمین امنیت منطقه پرجمعیت جاجرود کمک شایانی کند، چراکه در حال حاضر، تأمین امنیت و امور انتظامی این منطقه برعهده نیروی انتظامی کلانتری 206 بومهن است که فاصله نسبتا طولانی این مرکز تا جاجرود، مشکلاتی را برای مأموران پلیس به وجود آورده است.
جاجرود، مجموعه ای از مناطق روستایی واقع در شمال شرق استان تهران و در 10 کیلومتری پایتخت است و نقاط روستایی همچون خسروآباد، سعیدآباد، طاهرآباد و نواحی کارگاهی از جمله مناطق جاجرود محسوب می شوند.
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