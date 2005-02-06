خاتمي : دمكراسي وارداتي و صادراتي مفهومي مسخره است // تهمت به دولت در زمينه هاي علمي و فرهنگي غير منصفانه است // تشكيل باشگاه برگزيدگان خوارزمي در دستور كار قرار گيرد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، خاتمي گفت : خوارزمي كه امروز اين جشنواره به نام او برگزار مي شود تنها يكي از هزاران ستاره درخشاني است كه در آسمان سرفراز اين ملت درخشيده است و جهان را روشن كرده است. ترجمه لاتين آثار خوارزمي تاثير شاياني در تحول علمي غرب داشته و الگوريتم، خود همان خوارزمي است كه به زبان لاتين بيان شده است. خوارزمي نه تنها يك رياضي دان بزرگ بلكه از موثران و نقش آفرينان در مباني تاريخ رياضيات در عالم بوده است.

رئيس جمهور خاطر نشان كرد : اگر فرزندان امروز اين ملت نيز هويت خويش را بازيابند، با درك صحيح از زمان مي توانند اسباب بزرگي و سرفرازي ملت را فراهم سازند. اگر تدبير و برنامه ريزي با پشتيباني قاطع مردم از انديشه به كار گرفته شده در مديريت همراه باشد مي توان به توسعه كشور اميدي فراوان داشت. به صورتي كه در آينده اي نه چندان دور نه تنها در سطح منطقه بلكه در جهان حرف هايي براي گفتن خواهيم داشت.

وي تصريح كرد : ركن اعتماد مردم به حكومت و برقراري رابطه سازنده ميان دولت و ملت كه اساس پيشرفت است تنها در سايه استوار حكومت متكي به اراده مردم و تقويت بنيان هاي مردم سالاري ميسر خواهد شد. مردم سالاري كه گفتگوي روزگار ماست و خواست قطعي همه جوامع است به سادگي به دست نمي آيد. مردم سالاري يك كالاي وارداتي نيست. صادر كردن دموكراسي از يك كشور با سابقه به كشوري ديگر در نزد اهل نظر و ژرفانگري مسخره و نادرست است.

خاتمي ياد آور شد : براي پايدار شدن مردم سالاري در جامعه بايد مردم سالاري متكي بر هويت و سابقه تاريخي و فرهنگي يك ملت باشد تا در عمق جان آن نقوذ كند و به صورت فرهنگ در جامعه درآيد. براي اين كار بايد هويت فرهنگي به گونه اي باشد كه با معيارهاي اساسي مردم سالاري سازگار باشد.

رئيس جمهور در ادامه خاطر نشان كرد : ما مسلماناني هستيم كه در تاريخ تمدن بزرگ آفريده ايم . حذف صاحبنظران و چهره هاي برجسته ايراني از تاريخ تمدن اسلامي چيزي از تمدن اسلامي باقي نمي گذارد. اين ملت در طول تاريخ دو بار تمدن آفريده است. امروز هم مي تواند شگفتي بيافريند. با تكيه بر هويت ديني به شرطي كه در اين زمان سير كند و بداند ديني كه او دارد ديني است كه بايد پاسخگوي نيازهاي زمان باشد مي تواند شگفتي بيافريند.

وي افزود : اگر عمري بماند، بعد از خلاص شدن از سياست، از مردم سالاري، حقوق انسان، استقلال و سازگاري دين دفاع مي كنم به عنوان يك دانشجو و يا طلبه كوچك و دين خود را نسبت به آيين خود و حركتي كه در حال شكل گيري در جهان اسلام است ادا مي كنم.

وي افزود : امروز در دنياي اسلام به موازات حركت اسلام مردم گرا و پيشرفت طلب، اسلام واپس گرا و تروريست نيز در حال حركت است. آينده اسلام از آن اسلامي است كه با معيارهاي روزگار امروز يعني استقلال و پيشرفت سازگار باشد. به هر حال به نظر من استقرار مردم سالاري پيش شرط هرگونه پيشرفت و توسعه است.

خاتمي تصريح كرد : در شرايطي از تاريخ علمي و صنعتي و فناوري قرار داريم كه ديگر زمان بيان اهميت اين موضوع وجود ندارد زمان به شدت تنگ است بايد گام برداشت بايد به نهضت علمي و فناوري اقدام كرد و اگر اين زمان را از دست بدهيم ديگر چنين فرصتي بدست نخواهيم آورد.

وي افزود : برنامه سوم توسعه تا يك ماه ديگر تمام مي شود. اين برنامه در جهت توسعه علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي گام هاي موثري را برداشته است و توانسته است به اهداف مورد نظر دست يابد. تحقق اهداف برنامه سوم و برنامه هاي بعدي جر بر اساس مشاركت آزادانه مردم به خصوص نخبگان و صاحب نظران بدست نخواهد آمد.

خاتمي در ادامه گفت : در برنامه سوم تحول ساختار نظام علمي و پژوهشي و فناوري كشور صورت گرفت. تمركز زدايي و افزايش اختيارات دستگاه هاي آموزشي و فناوري تحقق يافت. نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه هاي غير پزشكي از 20 به 9 و در دانشگاه هاي پزشكي از 10 به 8 كاهش يافت و اين افتخاري بزرگ است.

وي تصريح كرد : همچنين در برنامه سوم توسعه سرمايه گذاري در دانش نوين و پيشرفته و تنظيم سند زيست فناوري و ريز فناوري و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور با سرعت زيادي به جلو حركت كرد و همچنان ادامه دارد. همچنين فناوري هاي نوين از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك هاي فناوري سرعت خوبي يافته است به طوري كه در سال 1382 مجوز 9 پارك علم و فناوري و 32 مركز رشد مجوزشان صادر شده است.

خاتمي تصريح كرد : افزايش سهم ايران در فرايند توليد علم، رشد شاخص هاي توليد فرهنگي به ويژه در عرصه كتاب هاي علمي و معارف در طول اين برنامه قابل توجه بوده است.

وي افزود : منصفان بدانند كه تهمت هايي كه به دولت در زمينه سازي علمي و رواج فرهنگ ديني زده مي شد كاملا از نگاه آمار نادرست است. اعتبارات نهادهاي علمي و فرهني ديني 4 برابر شده است و از 154 ميليارد ريال در سال 1372 به 602 ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافته است.

خاتمي در پايان به جشنواره خوارزمي اشاره كرد و افزود : افزايش شركت كنندگان در جشنواره هاي خوارزمي قابل توجه است و بايد صاحبان اين طرح ها هدايت و حمايت شوند. محققاني كه در اين جشنواره برگزيده مي شوند با توجه بيشتر مي تواند آفريده هاي بيشتري داشته باشد. ايجاد باشگاه برگزيدگان خوارزمي و رازي مي تواند براي هدايت اين محققان موثر واقع شود. خاتمي از وزير علوم و بهداشت خواست تا براي پيگري اين موضوع در ماه هاي آخر حضور اين دولت در ميان مردم اقدام كنند.