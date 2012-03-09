صالحی از قفقاز و آسیای مرکزی به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین مرحله از سفر خود در دیدار از مینسک با رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلاروس پیرامون راههای توسعه مناسبات دو جانبه ، بویژه ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی ، تجاری مذاکره کرد و در خصوص مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد.



دکتر صالحی در دومین مرحله از سفر خود در دومین اجلاس سه جانبه همکاریهای اقتصادی منطقه ای ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان در نخجوان حضور یافت و ضمن سخنرانی پیرامون گسترش همکاریهای مشترک سه کشور ، در حاشیه این اجلاس با وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو و با رئیس مجلس عالی نخجوان نیز دیدار کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود در تاجیکستان با رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان و همتای تاجیک خود راههای توسعه روابط سیاسی و ارتقاء‌ سطح همکاریهای اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد.



همچنین در دیدار دکتر صالحی بارئیس جمهور تاجیکستان پیرامون موضوع ایجاد تسهیلات در زمینه روادید نیز گفتگو شد.

