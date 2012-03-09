صالحی از قفقاز و آسیای مرکزی به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین مرحله از سفر خود در دیدار از مینسک با رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلاروس پیرامون راههای توسعه مناسبات دو جانبه ، بویژه ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی ، تجاری مذاکره کرد و در خصوص مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد.
دکتر صالحی در دومین مرحله از سفر خود در دومین اجلاس سه جانبه همکاریهای اقتصادی منطقه ای ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان در نخجوان حضور یافت و ضمن سخنرانی پیرامون گسترش همکاریهای مشترک سه کشور ، در حاشیه این اجلاس با وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو و با رئیس مجلس عالی نخجوان نیز دیدار کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود در تاجیکستان با رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان و همتای تاجیک خود راههای توسعه روابط سیاسی و ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد.
همچنین در دیدار دکتر صالحی بارئیس جمهور تاجیکستان پیرامون موضوع ایجاد تسهیلات در زمینه روادید نیز گفتگو شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در یک سفر دوره ای به قفقاز و آسیای مرکزی به کشورهای بلاروس، آذربایجان و تاجیکستان سفر کرده بود بعد از ظهر جمعه به تهران بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین مرحله از سفر خود در دیدار از مینسک با رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلاروس پیرامون راههای توسعه مناسبات دو جانبه ، بویژه ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی ، تجاری مذاکره کرد و در خصوص مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد.
نظر شما