ساخت مجموعه تلویزیونی "سراب" در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سریال تلویزیونی توسط صدا و سیمای مرکز اردبیل در قالب یک داستان اجتماعی و در ارتباط با آثار مخرب ربا در جامعه ساخته می شود.

سریال سراب به تهیه کنندگی فتحی و به کارگردانی میر دولت موسوی در 26 قسمت 40 دقیقه ای و به زبان محلی با 48 بازیگر اصلی، فرعی و مکمل ساخته می شود.

مجموعه تلویزیونی سراب که تصویربرداری آن تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داشت، قرار است از شبکه های سبلان و شما پخش شود.

همچنین طی مراسمی از عوامل و دست اندرکاران وب سایت صدا و سیمای مرکز اردبیل به دلیل بروز رسانی مناسب و به هنگام پایگاه اطلاع رسانی تجلیل شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل در این مراسم طی سخنانی افزود: پایگاه اطلاع رسانی این مرکز بیش از دو هزار مخاطب دارد.

ابوالحسن صادقی جهانی با بیان اینکه بیشتر مخاطبان از قشر فرهیخته و تاثیر گذار جامعه هستند، یادآور شد: این مهم نشانگر پویایی و زنده بودن وب سایت صدا و سیمای مرکز اردبیل است.

