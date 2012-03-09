کتابخانه حضرت زهرا (س) یزد توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر حمیدیا، آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن مطالعه جدید در طبقه فوقانی کتابخانه حضرت زهرا(س) یزد تصویب شد.

محسن رفیعی، رئیس اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان یزد گزارشی از مصوبات جلسات قبل ارائه داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 90 درصد مصوبات انجمن حمیدیا اجرایی شده است.

حسین بمانی، مسئول کتابخانه حضرت زهرا(س) نیز گزارشی کوتاه از عملکرد یکساله و برنامه ‌های آتی کتابخانه ارائه داد.

شهردار حمیدیا نیز در این جلسه تصریح کرد: شهرداری علاوه بر مسئولیت ‌های عادی خود، در زمینه‌ های فرهنگی شهر نیز باید فعال باشد، به همین منظور شهرداری حمیدیا اهتمام ویژه‌ ای به توسعه زیرساخت‌ های کتابخانه ‌ای داشته و خواهد داشت.

در پایان ششمین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی حمیدیا، چند مصوبه مورد تأیید اعضا قرار گرفت که مهمترین آنها تصویب آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن مطالعه جدید در طبقه فوقانی کتابخانه حضرت زهرا(س) بود.

آغاز سومین گردهمایی کتابداران سراسر استان در یزد

مدیرکل کتابخانه ‌های عمومی استان یزد از برگزاری سومین گردهمایی سال جاری کتابداران استان خبر داد.

محمدحسین پارساییان اظهار داشت: این گردهمایی با هدف تقدیر از زحمات یک ساله کتابداران و جمع ‌بندی و ارزیابی اقدامات صورت گرفته در کتابخانه‌ های استان یزد برگزار می ‌شود.

وی افزود: این جلسه، سومین گردهمایی کتابداران استان در سال جاری و دومین نشست فصلی از زمان مدیریت جدید کتابخانه ‌های عمومی یزد است و کارشناسان ستادی اداره کل نیز به تشریح برنامه‌های سال آینده در حوزه مدیریت کتابخانه‌ ها خواهند پرداخت.

پارساییان افزود: در نشست ‌های فصلی، دوره ‌های آموزشی مختلفی با حضور اساتید مجرب ویژه کتابداران برگزار می ‌شود.

کاشت نهال توسط کودکان یزدی در کتابخانه عمومی گنبد سبز

جمعی از نونهالان مهد کودک و پیش دبستانی "پروانه‌ ها" به مناسبت روز درختکاری با حضور در کتابخانه عمومی "اتابکی گنبد سبز" یزد اقدام به کاشت نهال در باغچه‌ های این کتابخانه کردند.

طاهره طراح، مسئول کتابخانه گنبد سبز افزود: هدف از برگزاری این برنامه، تشویق کودکان به حفظ محیط زیست و درختان همچنین انس با کتاب و کتابخانه بوده است.

وی افزود: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محیط زیست و درختکاری به همراه اهدای جایزه از دیگر برنامه ‌هایی بود که با حضور نونهالان مهد کودک پروانه‌ها انجام شد.

مسابقه و کارگاه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در مدارس یزد برگزار شد

با حضور پرسنل کتابخانه عمومی دهقان دهنوی (پارک بزرگ شهر) در دبستان دخترانه پوشینه باف و همچنین دبستان پسرانه فرهاد استادان، کارگاه و مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در این مدارس برگزار شد.

هادی قاسمی، مسئول کتابخانه عمومی دهقان دهنوی اظهار داشت: این کارگاه با استقبال چشمگیر دانش آموزان روبرو شد و 365 نفر از دانش ‌آموزان این دو مدرسه در مسابقه نقاشی شرکت کردند.

وی ضمن تشکر از کتابدار کتابخانه پارک شهر و پرسنل این دو مدرسه اظهار داشت: به هر میزان که برنامه‌ های جذاب و متنوعی چون مسابقات نقاشی و کارگاه ‌های آموزشی در کتابخانه‌ ها اجرا شود، کودکان و نوجوانان بیشتری به سمت کتاب و کتابخانه جذب می ‌شوند.

قاسمی ابراز امیدواری کرد: زمینه ‌ای فراهم شود تا دوره‌ های بعدی این کارگاه‌ ها در محل کتابخانه برگزار شود.