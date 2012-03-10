"بوی سیب" در اردکان جاری شد/ یادواره 43 شهید مزرعه سیف اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای محله مزرعه سیف اردکان با عنوان "بوی سیب" عصر جمعه با حضور امام جمعه، فرماندار، تنی چند از اعضای شورای شهر، مسئولان و جمع کثیری از مردم شهرستان در مسجد امیرالمومنین اردکان برگزار شد.

یکی از استادان حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به تکالیف مردم در قبال ولایت فقیه اظهار داشت: ایمان داشتن به برتری، قدرت ایمان و درک ولایت، تسلیم محض رهبری بودن همچنین استقامت و پایداری در اطاعت از ولایت از تکالیف مهم مردم در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام مهدی ماندگاری افزود: مردم در زمان خلافت امیرالمومنین حضرت علی (ع) همگی مسلمان و اهل نماز و روزه وزکات و جهاد بودند اما تکلیفشان را در برابر ولایت به درستی انجام ندادند و همین عامل نیز باعث سقوط آنان شد.

دبیر و سخنگوی جبهه پایداری خراسان رضوی تصریح کرد: شهدا تکلیفشان را در قبال ولایت مطلقه فقیه انجام دادند و اکنون در بهشت برین از نعمات خداوند بهره می برند.

اجرای برنامه توسط گروه تواشیح و یکی از فرزندان شهدا همچنین برپایی نمایشگاه یادمان شهدا از دیگر بخش های این مراسم معنوی در مسجد امیرالمومنین اردکان بود.

در این یادواره بیش از دو هزار نفر از خانواده شهدا و مردم شهیدپرور اردکان حضور داشتند.

هفتمین یادواره 43 شهید محله مزرعه سیف به همت کانون شهید مطهری وابسته به مسجد امیرالمومنین (ع) اردکان برگزار شد.

این محله مذهبی 43 شهید سرافراز از جمله سردار برومند اسلام شهید عاصی زاده اولین فرمانده تیپ الغدیر یزد را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.