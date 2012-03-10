به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار خانواده‌های معظم شهدای هسته‌ای کشور، با اشاره به اهمیت فداکاری و شهادت در راه زنده‌نگهداشتن دین و ترویج معارف اهل بیت(علیهم السلام) و نظام اسلامی گفت: ملت و مسئولان از هدف مقدس شهیدان یعنی حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات شرع مقدس کوتاه نیایند.



شهادت بهترین نوع مرگ است



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه درباره شهادت و فداکاری در راه خداوند متعال، ترویج دین و عظمت اهل بیت(علیهم السلام) مطالب والا و زیادی وجود دارد که برای ما قابل تصور و بیان نیست، ادامه داد: مرگ، برای همه بشر است؛ همه می‌میرند. قرآن هم به پیامبر می‌فرماید: «إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ»؛اما آن چیزی که مهم است نوع مرگ است؛ این ‌که انسان در چه مسیری بمیرد.



وی افزود: آن چیزی که عقل و نقل بر آن دلالت دارد این است که بالاترین مرگ‌ها، شهادت در راه خداوند متعال است.



شهدای هسته‌ای نزد خداوند مرزوق اند



وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(علیه السلام) که می‌فرماید: خداوند پایان زندگی من و تو را به شهادت و سعادت ختم نماید، افزود: هر کسی که این مقام عظیم را درک کند و ارزش آن را متوجه شود، آرزوی آن را خواهد کرد.



آیت الله صافی با اشاره به این‌که آیه شریفه می‌فرماید: «وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، بیان داشت: یقین داریم که این شهدای هسته ای نزد خداوند مرزوق‌اند. حال «عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» یعنی چه؟ و چه مقامات و درجاتی است که این‌ها به آن نائل می‌شوند، کسی نمی‌داند.



وی با تمجید از خانواده های شهدای هسته ای گفت: این را باید دانست که شهادت در راه خداوند، هم برای خود شهید دارای اجر و ثواب بسیار زیاد و ما فوق تصور است، و هم برای بازماندگان شهید؛ البته مصیبت سختی است.



مرجع تقلید شیعیان افزود: وقتی خانواده شهیدی، به این معتقد باشد که این شهید در راه خداوند و اعلای کلمه اسلام به این فوز نائل شده است، آن وقت مصیبت قابل تحمل می‌شود.



پایداری خانواده های شهدا دشمنان را مایوس کرده است



استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به روایتی ادامه داد: در روایات آمده است که در جنگ احد، یکی از زن‌های انصار که برادر، پدر، شوهر و پسرش را شهید کرده بودند، بدون جزع و فزع در جستجوی پیامبر می‌گشت و وقتی آن حضرت را دید، گفت: ای رسول خدا! اگر شما زنده باشید تمام مشکلات و مصائب بر ما آسان است.‌



آیت الله صافی گلپایگانی با تاکید براینکه صبر و پایداری خانواده های شهدا دشمن را مایوس و ناکام کرده است، بیان داشت: در شرایط دنیای امروز، دشمنانی که مراقبند ما در این ناملایمات چطور رفتار می‌کنیم و آیا مقاومت ما کم می‌شود، وقتی این صبر و پایداری را می‌بینند، شکست می‌خورند و این، آثار زیادی برای عزت و افتخار اسلام و مسلمانان دارد.



خانواده‌های شهدا با امر به معروف پاسدار ارزش‌های اسلامی باشند



وی با تصریح این مطلب که همه ملت و مسئولان باید قدردان و شاکر خون پاک شهدا باشند، و اهداف و آرمان‌های آن‌ها را حفظ کنند، گفت: یکی از وظایف بزرگ ملت ایران این است که هرگز از بزرگترین هدف مقدس آنان که همان حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات شرع مقدس است کوتاه نیایند و ارواح طیبه آنها را از خود راضی و خشنود نگهدارند.



استاد حوزه علمیه قم انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مهم خانواده های شهدا دانست و گفت:این عزیزان باید با حجاب و چادر مقدس خود به دنیا اعلام کنند که هرگز از آرمان مقدس آنان و ارزش‌های اصیل اسلامی دست بر نمی دارند.



وی با تاکید براینکه فرزندان این شهیدان مراقب باشند، این افتخار، خدشه دار نشود. افزود: حجاب، عزت زن و بزرگترین کرامت برای بانوان مسلمان است. شما با این حجاب و چادر خود، دشمنان اسلام را مأیوس و ناامید می کنید.



تجلیل از مقام شامخ شهدای هسته ای



مرجع تقلید شیعیان بر مقام شامخ شهدا و اجر عظیم خانواده های آنان نزد باری تعالی تاکید کرد و گفت: امیدوارم در سایه خون پاک شهدا و صبوری خانواده های آنان روز به روز بر عزت این نظام مقدس افزوده شده و امام زمان(ع) از ملت شریف ایران راضی باشند.



شایان ذکر است در پایان این دیدار همسر شهید شهریاری خطاب به آیت الله صافی گلپایگانی گفت: نفس شما در این کشور در حقیقت یک موهبت است.



بهجت قاسمی از این مرجع تقلید درخواست کرد تا برای سه فرزند خردسال شهیدان احمدی روشن، رضایی نژاد و علی محمدی دعا کند.