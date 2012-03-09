تصوراروپا درباره سوریه غلط است / دستهای پنهانی در کارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "گریگوریوس سوم" اسقف انطاکیه و مشرق رم کاتولیک که از اسقفهای معروف خاورمیانه به شمار می رود، در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" اظهار داشت : شرایط در سوریه کاملا نامشخص است. در ابتدا در یک جبهه، مخالفان قرار داشتند و در طرف دیگر حکومت. ارتش این کشور هم دستور داشت که تنها از خود دفاع کند نه اینکه حمله کند، اما مدتی است که نیروهای دیگری هم وارد عمل شده اند.

وی همچنین تصریح کرد: من دقیقا نمی دانم چه کسی پشت این حوادث است. اما قطعا اکثر آنها جنایتکارانی هستند که از هرج و مرج ایجاد شده برای دستیابی به اهداف خود سوءاستفاده می کنند. سرقت، چپاولگری و جنایتهای زیادی به وقوع می پیوندد.



این اسقف اعظم در سوریه در بخش دیگری از این گفتگو درباره زندگی عمومی در این کشور گفت : در اروپا این طور تصور می شود که اختلافات و درگیریها تمام کشور سوریه را در بر گرفته است. البته این تصور غلطی است. هرج و مرج تنها در بخشهای معین و در زمانهای معینی اتفاق می افتد، اما در کل شرایط در سوریه، آرام و پایدار است.

وی در ادامه مناطق هم مرز با ترکیه و لبنان را از مناطق نا آرام در سوریه ارزیابی دانست و تصریح کرد دستهای زیادی در حوادث سوریه و ایجاد هرج و مرج در این کشور دخالت دارند.

گریگوریوس سوم در ادامه با انتقاد از رویکرد یکجانبه اروپا در تحولات سوریه اظهار داشت : همواره تنها بشار اسد در حوادث سوریه از طرف اروپا به عنوان مقصر ارزیابی شده است.



به گفته وی، گزارشها و تصاویری که از سوریه توسط رسانه های غربی پخش می شود اکثرا تحریف و دستکاری شده است و سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری نباید کاملا به این گزارشها اعتماد کنند.

این مقام کاتولیک در بخش دیگری از این گفتگو درباره راهکار کاهش تنشها در سوریه گفت : این مهم است که دیگر هیچ سلاحی برای مخالفان ارسال نشود. اروپا باید به دنبال راهکار عاقلانه ای برای حل مسئله سوریه باشد. برای این منظور اروپا نباید مرتب تنها اعلام کند که اسد باید برکنار شود . من شناخت کمی از اسد دارم، اما به هیچ عنوان این مسئله که وی شایستگی در پیش گرفتن اصلاحات در سوریه را دارد امری غیر ممکن نمی دانم.

وی در ادامه صدور قطعنامه علیه سوریه را عاملی برای افزایش شکاف بین جناح های مختلف دانست و گفت ما مسیحیان برای حل مسائل سوریه بر راهکار مذاکره تاکید داریم.