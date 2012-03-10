  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

اسکندری:

7هزار و 590 روحانی به آذربایجان شرقی اعزام شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از اعزام بیش از هفت هزار و 590 نفر مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان در سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام میکاییل اسکندری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اعزام ها در مناسبت های مختلف سال صورت گرفته که شامل ایام فاطمیه ، ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ، ایام اعتکاف ، مبعث ، طرح اوقات فراغت ، ماه مبارک رمضان و دیگر موارد  بود.

وی اظهار داشت: تنها در ماه مبارک رمضان هزار و 586 مبلغ و مبلغه و در ایام ماه محرم هزار و 566 نفر مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان اعزام شدند تا در تغذیه فکری مومنین و رونق دادن به برنامه های دینی و مذهبی انجام وظیفه کنند.

اسکندری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در واحد روحانیون مستقر نیز گفت: در حال حاضر 44 روحانی مستقر در سطح استان وجود دارد که 6 نفر از آنها خود استقرار می باشند.

وی همچنین اضافه کرد: در طول سال نیز بسته های فرهنگی متعددی شامل لوح فشرده ، نشریات عمومی و تخصصی و کتب لازم برای غنی سازی منابر در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.

کد خبر 1555730

