الجزایر به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، مراد مدلسی اعلام کرد کشورش آمادگی دارد به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس کمک کند.

وی پس از سفر سه روزه به لیبی و دیدار با "عاشور بن خیال" همتای لیبیایی خود گفت : در دیدار با مقامات لیبی چگونگی کمک الجزایر به این کشور در زمینه تشکیل ارتش و پلیس بحث و بررسی شد.

وزیر امور خارجه الجزایر اظهار داشت : در این دیدارها مسئله امنیت مرزها مورد بررسی قرار گرفت.



وی افزود: لیبی از امکانات کافی برای پشت سر گذاشتن مرحله انتقالی فعلی برخوردار است و الجزایر آمادگی دارد در این زمینه به لیبی کمک کند.



خاطرنشان می شود الجزایر و طرابلس مرزهای زمینی طولانی با یکدیگر دارند