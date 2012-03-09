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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

مدلسی:

الجزایر به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس کمک می کند

الجزایر به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس کمک می کند

وزیر امور خارجه الجزایر از آمادگی کشورش برای کمک به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، مراد مدلسی اعلام کرد کشورش آمادگی دارد به لیبی در زمینه تشکیل ارتش و پلیس کمک کند.

وی پس از سفر سه روزه به لیبی و دیدار با "عاشور بن خیال" همتای لیبیایی خود گفت : در دیدار با مقامات لیبی چگونگی کمک الجزایر به این کشور در زمینه تشکیل ارتش و پلیس بحث و بررسی شد.

وزیر امور خارجه الجزایر اظهار داشت : در این دیدارها مسئله امنیت مرزها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: لیبی از امکانات کافی برای پشت سر گذاشتن مرحله انتقالی فعلی برخوردار است و الجزایر آمادگی دارد در این زمینه به لیبی کمک کند.

خاطرنشان می شود الجزایر و طرابلس مرزهای زمینی طولانی با یکدیگر دارند

کد مطلب 1555735

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