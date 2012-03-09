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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

فروتن خبر داد:

950 فقره تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان پرداخت شد

950 فقره تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از پرداخت 950 فقره تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام فروتن در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای شروع برنامه پرداخت وام آسان به دانشجویان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، حوزه فرهنگی استان با مشارکت حوزه حمایت و مالی اقدام به فراخوانی و تشکیل پرونده پرداخت وام آسان به دانشجویان کرده است.

وی هدف از اعطاء وام را کمک به پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد، علمی کاربردی، غیرانتفاعی، شبانه و ...عنوان کرد و افزود: از این تعداد 217 فقره وام دانشجویی در مقطع کاردانی و 733 فقره وام نیز در مقطع کارشناسی بوده است.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: سرانه پرداخت هر دو نیمسال در مقطع کاردانی مبلغ 2 میلیون ریال و در مقطع کارشناسی 3 میلیون ریال بوده است.

خانواده های کارکنان کمیته امداد باید برای سایر خانواده ها الگو باشند

تیمور سپهوند دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در نشست با خانواده های کارکنان کمیته امداد استان، کمیته امداد را نعمت و رحمتی برای جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: امور اثر بخش کمیته امداد از نمونه های آثار بزرگ انقلاب است.

وی اظهار داشت: فلسفه تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) رفع فقر در جامعه و سوق دادن خانواده ها به سمت دین و جلوگیری از انحراف آنان است.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: این نهاد از بدو تاسیس تاکنون خدمات چشمگیری در راستای رفع فقر و جلوگیری از ناهنجاریها و نابسامانی‌ها در جامعه داشته است و اعتماد مردم به این نهاد مقدس و نظام از افتخارات کمیته امداد است.

غلامرضا متقی زیربنا و اساس جامعه را خانواده دانست و بیان داشت: خانواده های کارکنان امداد باید برای سایر خانواده ها الگو و نمونه باشند.

وی همچنین در این مراسم با تبریک هفته احسان و نیکوکاری یادآور شد: ما باید فرهنگ احسان و انفاق را در جامعه متبلور کرده و در حد توان خود در امور خیر شرکت کنیم.

کد مطلب 1555736

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