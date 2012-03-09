950 فقره تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام فروتن در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای شروع برنامه پرداخت وام آسان به دانشجویان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، حوزه فرهنگی استان با مشارکت حوزه حمایت و مالی اقدام به فراخوانی و تشکیل پرونده پرداخت وام آسان به دانشجویان کرده است.

وی هدف از اعطاء وام را کمک به پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد، علمی کاربردی، غیرانتفاعی، شبانه و ...عنوان کرد و افزود: از این تعداد 217 فقره وام دانشجویی در مقطع کاردانی و 733 فقره وام نیز در مقطع کارشناسی بوده است.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: سرانه پرداخت هر دو نیمسال در مقطع کاردانی مبلغ 2 میلیون ریال و در مقطع کارشناسی 3 میلیون ریال بوده است.

خانواده های کارکنان کمیته امداد باید برای سایر خانواده ها الگو باشند

تیمور سپهوند دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در نشست با خانواده های کارکنان کمیته امداد استان، کمیته امداد را نعمت و رحمتی برای جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: امور اثر بخش کمیته امداد از نمونه های آثار بزرگ انقلاب است.

وی اظهار داشت: فلسفه تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) رفع فقر در جامعه و سوق دادن خانواده ها به سمت دین و جلوگیری از انحراف آنان است.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: این نهاد از بدو تاسیس تاکنون خدمات چشمگیری در راستای رفع فقر و جلوگیری از ناهنجاریها و نابسامانی‌ها در جامعه داشته است و اعتماد مردم به این نهاد مقدس و نظام از افتخارات کمیته امداد است.

غلامرضا متقی زیربنا و اساس جامعه را خانواده دانست و بیان داشت: خانواده های کارکنان امداد باید برای سایر خانواده ها الگو و نمونه باشند.

وی همچنین در این مراسم با تبریک هفته احسان و نیکوکاری یادآور شد: ما باید فرهنگ احسان و انفاق را در جامعه متبلور کرده و در حد توان خود در امور خیر شرکت کنیم.