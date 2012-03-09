کاهش دما و بارش برف و باران در شمال کشور از فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی سه روز آینده ناپایداری هایی به صورت افزایش ابر، وزش باد، بارش برف و باران در نوار شمالی کشور رخ می دهد.

به گفته وی، از بعد از ظهر امروز بارشها ازشمال غرب شروع شده و به تدریج سواحل شمالی و دامنه های شمالی البرز و در روز شنبه از میزان بارندگی در شمال غرب کاسته شده در حالیکه در سایر نقاط ذکر شده ادامه یافته و در شمال شرق نیز بارش باران وبرف شروع می شود.

امیدوار اظهار داشت: این سامانه به تدریج در روز دوشنبه بعد از ظهر ازشرق کشور خارج می شود. همچنین شدت بارش ها روز شنبه و یکشنبه در سواحل شمالی کشور و خراسان رضوی است.

مدیرکل پیش بینی وهشدارسریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: خلیج فارس طی سه روز آینده و دریای عمان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه مواج پیش بینی می شود.

به گفته وی، آسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش برف در ارتفاعات خواهد بود. همچنین فردا بیشینه دمای تهران با 2 درجه کاهش نسبت به امروز به 11 درجه سانتیگراد و کمینه دمای پایتخت با 3 درجه کاهش نسبت به امروز صفر درجه سانتیگراد می رسد.